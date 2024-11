Dann kommt Cobra Kai Staffel 6 Teil 3 – Netflix hat den Start des großen Showdowns bestätigt

Die 6. und letzte Staffel von Cobra Kai ist schon zu zwei Dritteln bei Netflix online. Teil 3 kommt 2025 und beendet die Karate Kid-Serie. Wir verraten euch, wann genau es so weit ist.

Nach sechs Staffeln mit insgesamt 65 Folgen geht die Karate Kid-Serie Cobra Kai kommendes Jahr zu Ende. Nur noch fünf Episoden stehen im Rahmen von Staffel 6 Teil 3 aus. Doch wann gehen diese als großes Finale online?

Netflix veröffentlicht Cobra Kai Staffel 6 Teil 3 im Frühjahr 2025

Die fünf finalen Folgen von Cobra Kai gehen am 13. Februar 2025 international bei Netflix an den Start. Dann heißt es Abschied nehmen von Daniel-san (Ralph Macchio), Johnny (William Zabka) und den Kids aus den rivalisierende Dojos. Vorher gilt es aber noch, sich beim großen Karate-Turnier Sekai Taikai zu beweisen.

Schon in den ersten zehn Folgen der Cobra Kai-Staffel gab es einige Überraschungen zu verkraften. Zum einen den dramatischen Figurentod von Kwon Jae-Sung (Brandon H. Lee) und zum anderen eine überraschende Romanze zwischen zwei Charakteren, mit der kaum jemand gerechnet hatte.

Darüber hinaus wurden bisher unbekannte Details aus der geheimnisvollen Vergangenheit des längst verstorbenen Karate-Mentors Mr. Miyagi (Pat Morita) enthüllt. Showrunner Jon Hurwitz erklärte dazu gegenüber ScreenRant :

Zu Beginn der 6. Staffel gefiel uns die Idee, zu erforschen, dass man nicht alles über seine Eltern, Verwandten oder Mentoren weiß. Davon bekommt man nur einen Ausschnitt zu sehen. Normalerweise erfährt man im Laufe seines Lebens nicht alles über sie. [...] Aber wir erfahren einige Dinge aus Miyagis Vergangenheit, die den Mann, der er später wurde, beeinflusst haben könnten. Und ob so etwas in einer möglichen Mr. Miyagi-Serie auftauchen würde? Vielleicht ja, vielleicht nein.

So geht es im Karate Kid-Universum weiter

Das Ende von Cobra Kai bedeutet aber noch nicht das Ende für das Karate Kid-Franchise, zu dem bekanntlich schon fünf Filme zählen. Drei davon mit Daniel-Darsteller Macchio, der im Rahmen von Karate Kid: Legends gemeinsame Sache mit Jackie Chan aus dem Karate Kid-Film von 2010 machen wird, um einen neuen Lehrling (Ben Wang) unter die Martial-Arts-Fittiche zu nehmen.

Der Film wird von Regisseur Jonathan Entwistle (I Am Not Okay with This) gedreht und soll am 29. Mai 2025 in die deutschen Kinos kommen. Die ersten vier Karate Kid-Filme könnt ihr aktuell bei MagentaTV in der Flatrate streamen.