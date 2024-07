Cobra Kai wiederholt seit 6 Staffeln einen 40 Jahre alten Karate Kid-Fehler

Seit Jahren brüllen die Cobra Kai-Charaktere ein japanisches Wort, das auf einem peinlichen Übersetzungsfehler basiert, der seit dem Film Karate Kid besteht.

Wer echte Ahnung von der japanischen Kampfsportart Karate hat, schaut sich vermutlich weder die Karate Kid-Filme noch den Serienableger Cobra Kai an, um sich hilfreiche Tipps abzuholen. Besonders realistisch ist die Martial-Arts-Comedy von Netflix in diesem Bereich nicht – und das ist völlig okay.

Es gibt aber einen sprachlichen Fehler, der Japanisch-Kundige seit 40 Jahren auf die Bonsai-Palme bringt und vielleicht schon deshalb als Inside-Joke unkorrigiert in der Serie bleibt. Die Rede ist von Kampfschrei "Aitsu!".

Cobra Kai wiederholt seit 6 Staffeln den falschen japanischen Kampfschrei

Zum ersten Mal zu hören ist Aitsu! beziehungsweise Aits! (weil U ein oft nicht mitgesprochener Schwundvokal im Japanischen ist) im allerersten Karate Kid-Film von 1984, wenn Daniel-san (Ralph Macchio) zu John Kreese (Martin Kove) ins Dojo kommt. Der schurkische Sensei gibt den Kampfschrei von sich, während er seine Cobra Kai-Lehrlinge um Johnny Lawrence (William Zabka) unterrichtet. Doch was ist falsch daran?

Netflix Cobra Kai

Kurzgesagt: Jemand hat vor vier Dekaden beim Transkribieren des japanischen あいっ einen Fehler gemacht und es als あいつ gelesen. Zum direkten Vergleich:

あいっ



あいつ



Seht ihr, dass die letzte Silbe (tsu) im ersten Beispiel kleiner dasteht als im zweiten Fall? Das liegt daran, dass es eben nicht die Silbe tsu ist, sondern ein ähnlich aussehender Konsonanten-Doppler oder Eillaut, der am Ende eines japanischen Wortes einen harschen Abbruch andeuten kann. Man braucht dieses Zeichen etwa in der Mitte von zwei Silben, um aus mo und to das Wort motto (mehr) zu machen. Oder um Ausrufen wie ai-! einen abrupten Wumms am Ende zu geben.

Der vollständige Kampfkunstschrei, der in anderen Disziplinen wie Kendo und Aikido ebenfalls vorkommt, lautet übrigens Kiai! Das ki darin steht für die innere Energie, die manchmal auch Chi genannt wird. Es ist dasselbe Schriftzeichen (気) wie im japanischen Wort genki, das so viel wie "gesund" oder "energetisch" bedeutet.

Eines der ersten Aitsu!-Beispiele in Karate Kid von 1984:

Warum der Karate Kid-Fehler noch viel witziger ist

Was die Angelegenheit noch viel ulkiger macht, ist die Tatsache, dass es aitsu natürlich auch als japanisches Wort gibt. Es heißt übersetzt so etwas wie "der/die da", oder etwas abfällig "dieser Kerl da". Ein Karate-Training in Cobra Kai klingt also ein bisschen so, als würde der Sensei auf japanisch den Deutsch-Rap-Hit Die da!?! von der Gruppe Die fantastischen Vier rezitieren.

Mit Cobra Kai geht es übrigens am 15. November 2024 weiter, wenn die zweite Hälfte der 6. Staffel bei Netflix auf der Matte steht. Der dritte und letzte Teil der Season, mit der die Serie abgeschlossen wird, erscheint irgendwann 2025.