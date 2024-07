Das bereut Zack Snyder von all seinen Filmen am meisten – und es hat nichts mit Justice League zu tun

Mit Justice League und Rebel Moon hat Zack Snyder gleich zwei Filme, die er in Neufassungen nochmal auflegen wollte. Doch was er wirklich bereut, hat mit einem anderen Film zu tun.

Es ist unbestreitbar, dass Regisseur Zack Snyder einen großen Einfluss auf die heutige Filmlandschaft und Popkultur genommen hat. Mit Comic-Verfilmungen wie Watchmen und 300 hat er prägende Werke geschaffen und sich den Weg zu großen Franchises wie dem DC Extended Universe (DCEU) geebnet. Während er stolz auf die meisten Filme zurückblickt, gibt es eine Sache, die er ändern würde.

Zack Snyder wollte einen Film deutlich düsterer und brutaler machen – aber das Studio zahlte nicht

Nach dem Snyder Cut von Justice League kommt demnächst eine neue Fassung der Rebel Moon-Filme bei Netflix. Es scheint langsam zur Tradition zu werden, dass die Filme von Zack Snyder nach der Veröffentlichung von dem Regisseur nochmal neu geschnitten werden. Oft ist er sich mit den Studios nicht einig, wie die Filme aussehen hätten sollen.

Schon einige Jahre vor Justice League hatte Zack Snyder eine andere Version seines Filmes im Kopf als das Studio. Es geht um den Actionfilm Sucker Punch. In diesem verbündet sich Figur Babydoll (Emily Browning) mit drei anderen jungen Frauen in einer Nervenheilanstalt, um auszubrechen.

Warner Sucker Punch

Der Film wurde in den USA als PG-13 freigegeben, was in Deutschland häufig mit FSK 12 vergleichbar ist. Ursprünglich hätte der Film jedoch weitaus düsterer und mit einem R-Rating für Erwachsene ausgezeichnet sein sollen. Das erklärten Zack und seine Ehefrau Deborah Snyder gegenüber Metro . Sie haben dem Wunsch des Studios nachgegeben, um den Film überhaupt machen zu können:

Ich bedaure, dass wir den Film ab 13 Jahren freigegeben haben, weil er ursprünglich ab 18 Jahren freigegeben werden sollte. Wir wussten aber nicht, wie wir das vom Budget her hinbekommen sollten, und wir wussten, dass sie uns mehr Geld geben würden, wenn er ab 13 Jahren freigegeben wäre.

Beide bedauern, dass sie keinen Weg gefunden haben, den Film für ein kleineres Budget umzusetzen, um ihn düsterer und brutaler zu machen. Auch wenn Snyder sich immer wieder dafür einsetzt, dürfte es unwahrscheinlich sein, dass es nach Justice League und Rebel Moon auch von dem deutlich älteren und nischigeren Sucker Punch eine neue Version geben wird.