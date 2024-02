Das beste Spiel 2022 wird fortgesetzt: Holt euch den Fantasy-Hit aus der Feder des Game-of-Throne-Schöpfers

Neben Game of Thrones hat Fantasy-Autor George R. R. Martin auch die Hintergrundgeschichte zum Rollenspiel-Mega-Hit Elden Ring beigesteuert und bald wird das gefeierte Videospiel fortgesetzt.

Fans von Game of Thrones und düsterer Fantasy von Erfolgsautor George R. R. Martin haben mit dem Open-World-Action-Rollenspiel Elden Ring die Möglichkeit, selbst das Schwert in die Hand zu nehmen und gegen dunkle Mächte zu bestehen. Mit der jetzt erfolgten Ankündigung der lang ersehnten Erweiterung Shadow of the Erdtree ist es höchste Zeit, sich den aufregenden Spiele-Hit zu Gemüte zu führen.



Elden Ring könnt ihr euch bei Amazon sowohl für die Sony-Konsolen PlayStation 5 * und PlayStation 4 (derzeit reduziert) als auch für Microsofts Xbox Series X|S * und die Xbox One * holen. Die PC-Version ist bei Amazon derzeit ausverkauft *, doch es gibt sie noch bei MediaMarkt *. Ab heute könnt ihr Elden Ring inklusive Shadow of the Erdtree bei Amazon für PS5 und Xbox * vorbestellen:



Wenn ihr also bis zum Release der Erweiterung warten könnt, dann bekommt ihr Hauptspiel und Erweiterung in einem Paket. Natürlich könnt ihr Shadow of the Erdtree auch einzeln im PlayStation Store oder Microsoft Store * vorbestellen.

Darum geht es in Elden Ring

Elden Ring entführt Spieler:innen nach Zwischenland, das abseits von Game-of-Thrones-Mastermind George R. R. Martin vom Schöpfer der Dark-Souls-Videospielreihe, Hidetaka Miyazaki, erdacht wurde. Zu Fuß oder zu Ross zieht es eure selbst gestaltete Spielfigur durch weite Landschaften und düstere Festungen in knackige Kämpfe gegen scheinbar übermächtige Gegner, um die Rätsel der Macht des Eldenrings zu enthüllen.

Auf dem Weg zum Eldenfürsten strotzt die Geschichte von Elden Ring nur so vor Verrat, Kriegen und Tod, die euch für viele Stunden fesseln dürfte. Einen Eindruck von der voraussichtlich ebenfalls ziemlich umfangreichen Erweiterung Shadow of the Erdtree liefert unterdessen der erste Trailer:



So gut ist Elden Ring

Das schon zur Veröffentlichung gefeierte Open-World-Action-Rollenspiel vom Entwicklerstudio FromSoftware und Publisher Bandai Namco wurde bei den Game Awards 2022 als "Spiel des Jahres" ausgezeichnet und bei den Kolleg:innen von Gamestar hat Elden Ring seinerzeit sogar die zweithöchste Wertung der Geschichte mit 94 von 100 Punkten eingefahren.

Im Testfazit wurde festgehalten, dass die Fantasy-Welt von Elden Ring voller Überraschungen und harter Kämpfe steckt, "mit neuen, kreativen Möglichkeiten, die jede Entscheidung bedeutsam machen". Insgesamt wird das Spiel dabei als Meilenstein bezeichnet.

