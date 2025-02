Das Breaking Bad-Genie bringt als nächstes Sci-Fi-Serie, die mit unsterblichem Spielberg-Meisterwerk verglichen wird

Vor einigen Jahren wurde eine neue Sci-Fi-Serie von Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan angekündigt. Jetzt gibt es neue Details, die das Projekt mit Spielberg vergleichen.

Nach Breaking Bad und dem Ableger Better Call Saul arbeitet Showrunner Vince Gilligan seit 2022 an einer neuen Sci-Fi-Serie. Die wurde damals unter dem Arbeitstitel Wycaro angekündigt und kommt zu dem Streaming-Dienst Apple TV+.

Seit der Enthüllung war es zuletzt ruhig um die Serie, doch jetzt gibt es neue Details. Das Science-Fiction-Projekt wird sogar mit einem legendären Steven Spielberg-Klassiker verglichen.

Better Call Saul-Star und Spielberg-Vergleich: Das ist die neue Serie des Breaking Bad-Genies

Wie schon bekannt war, spielt Rhea Seehorn in der neuen Sci-Fi-Serie von Vince Gilligan eine Hauptrolle. In Better Call Saul war sie 6 Staffeln lang als ehrgeizige, teils gnadenlose Anwältin Kim Wexler zu sehen. Gegenüber Deadline hat sie jetzt über ihre neue Rolle in dem final noch unbetitelten Science-Fiction-Projekt des Breaking Bad-Schöpfers gesprochen:

Etwas, was das Publikum an seinen Werken liebt, sind die wirklich vielschichtigen Charaktere. Aber auch sein Spiel mit der Idee von Erzählelementen, Genres und Tonalitäten. Und sein Wechselspiel [der Gefühle], wie zum Beispiel das Einbringen von Humor in sehr dunklen Momenten – in dieser neuen Serie treibt er das bis an die Grenzen. Das war manchmal sehr nachdenklich und verstörend – und manchmal so, so lustig. Es geht wirklich ums Ganze. Ich hatte so viel Spaß.

Inhaltliche Details zur Apple TV+-Produktion sind immer noch streng geheim. Im Deadline-Artikel werden aber doch ein paar inhaltliche Details enthüllt. Gilligans Science-Fiction-Serie soll zum Beispiel unterhaltsam sein und aus der Sicht von Seehorns Figur erzählt werden.

Die Serie spielt in der Gegenwart, soll den Zustand der Menschheit aber mit einer Art Twist bzw. überraschenden Entwicklungen ergründen. Als Vergleich wird Steven Spielbergs Sci-Fi-Klassiker E.T. - Der Außerirdische genannt.

Hört von der Gilligan-Serie auch in der Podcast-Serienvorschau 2025:

Wann startet die Sci-Fi-Serie von Vince Gilligan bei Apple TV+?

Ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt. Die neue Science-Fiction-Serie des Breaking Bad-Genies soll aber irgendwann 2025 zu Apple TV+ kommen.

Konkrete Details werden vermutlich in naher Zukunft verkündet. Bis dahin könnt ihr alle 5 Staffeln von Breaking Bad zurzeit im Netflix-Abo streamen. Dort stehen auch alle 6 Staffeln des Spin-offs Better Call Saul zur Verfügung.