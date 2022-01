Das brutale Ende von Scream 5 erklärt: Wer ist der Killer hinter der Ghostface-Maske

Mit Scream ist der 5. Teil der beliebten Meta-Slasher-Reihe gestartet, der jede Menge Überraschungen bereithält. Wir erklären euch das Ende und wer der Killer in Scream 5 ist.

In Scream wird das kleine Städtchen Woodsboro nach fast 10 Jahren Ruhe erneut von einer grausamen Mordserie heimgesucht. Diesmal stehen die Morde ganz im Zeichen des Trends der Requels oder Legacyquels. Denn obwohl Ghostface einer neuen Generation von Opfern nachstellt, dürfen auch die Originale Sidney (Neve Campbell), Dewey (David Arquette) und Gale (Courteney Cox) nicht fehlen.

Der 5. Scream-Film hat alles, was Fans sehen wollen: cleveren Meta-Humor, brutale Kills, ein mitreißendes Whodunit-Rätsel und natürlich jede Menge überraschender Twists. Was am Ende von Scream passiert, wer hinter der Ghostface steckt und wie der/die Killer mit den bisherigen Filmen verbunden ist/sind, erklären wir euch hier.

Achtung, es folgen massive Spoiler zum Ende und den größten Überraschungen von Scream.

Scream kehrt am Ende dorthin zurück, wo alles begann

Bereits zum dritten Mal macht ein Killer mit Ghostface-Maske die Stadt Woodsboro unsicher. Seine potenziellen Opfer stehen alle in Verbindung zu den Personen, die in die bisherigen Mordserien involviert waren – allen voran Sam Carpenter (Melissa Barrera), die Tochter des originalen Killers Billy Loomis (Skeet Ulrich).

Mit viel blutgetränkter Nostalgie ist somit auch der letzte Schauplatz von Scream ein Ort, den Fans nur all zu gut kennen: das Haus in der Turner Lane, in dem einst Killer Stu Macher aus Teil 1 lebte. Mittlerweile nennt die Schülerin Amber diesen ikonischen Ort ihr Zuhause und schmeißt hier eine Party.

Während die Jugend von Woodsboro in Ambers Haus feiert, werden auch alle weiteren Charaktere sowie Gale Weathers und Sidney Prescott für einen finalen Showdown hierhin gelockt. Hier geben sich schließlich auch die neuen Killer zu erkennen.

Wer ist der Killer in Scream 5?

Scream erklärt: Amber ist Ghostface-Killer Nummer 1

© Paramount Pictures Amber in Scream

"Willkommen im 3. Akt!". Mit diesen Worten offenbart sich Taras (Jenna Ortega) beste Freundin Amber Freeman (Mikey Madison) als erste Person, die hinter der Mordserie steckt. Dass ihr Leben in der Eröffnungssequenz des Films auf dem Spiel stehen soll, war eine geniale Finte – ebenso das "Vielleicht bin ich ja der Killer"-Spiel mit Mindy auf der Party vor dem blutigen Finale.

Scream erklärt: Richie ist Ghostface-Killer Nummer 2

© Paramount Pictures Richie in Scream

"Traue niemals dem Love Interest!" Hätte Hauptfigur Sam diese Regel befolgt, hätte sie eher darauf kommen können, dass der Mann, mit dem sie seit 6 Monaten zusammen ist, hinter den Morden steckt. Richie Kirsch (Jack Quaid) hat sowohl Sam als auch das Publikum gut täuschen können. Da er sich als absoluter Noob in Sachen Woodsboro und Stab darstellt sowie nicht Teil der als Oper auserkorenen Clique ist, fiel der Verdacht kaum auf ihn. Umso größer ist die Überraschung im Finale.

Scream-Ende: Das Motiv und der Plan der neuen Killer

Das im Scream-Universum existierende Slasher-Franchise Stab umfasst mittlerweile acht Filme. Stab 8 (einfach nur Stab betitelt) aber war mit seinem seltsamen Chromeface-Killer eine herbe Enttäuschung, die das toxische Fandom zur Weißglut brachte. Richie und Amber gehören zu diesen Fans. Sie fanden sich in einem Reddit-Forum, um einen Plan zu schmieden, wie sie das Stab-Franchise retten können.

Amber und Richie müssen dem ideenlosen Hollywood selbst die Vorlage für ein Legacyquel liefern, das die Erwartungen der Hardcore-Fans erfüllen kann. Ihr Plan ist es, eine neue Generation von Opfern und die drei originalen Überlebenden der ursprünglichen Woodsboro-Morde zusammenzuführen und das Ganze der Tochter von Billy Loomis anzuhängen, die allerdings auch im Finale sterben soll.

Ein finaler Kampf: So endet der 5. Scream-Film

Nachdem die beiden Killer ihre Identität und ihren Masterplan offenbart haben, überschlagen sich die Ereignisse und es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod. Amber stellt sich den Legacy-Charakteren Gale und Sidney in den Weg. Gale schießt auf Amber, woraufhin diese in der Küche auf den Herd kracht und Feuer fängt.

Richie hingegen wird zum ultimativen Endgegner für Sam. Er hat jedoch unterschätzt, welche brutale Kraft in der Tochter eines Psychopathen steckt, die ihn überwältigen kann und mit gefühlt hundert Messerstichen in den Körper und einem finalen ins Gesicht abmetzelt.

Ein jeder Scream-Film verweist am Ende auf die Horror-Regel, dass der totgeglaubte Killer immer für einen letzten Schock zurückkehrt. Obwohl Richie toter als tot ist, gibt Sidney ihrer Nachfolgerin Sam diesen Rat mit auf den Weg, woraufhin diese noch ein paar mal auf Richies Leiche einschießt. Einen letzten Schock gibt's dennoch: die verkohlte Amber lebt noch, kommt aus der Küche gerannt – und wird von Sams Schwester Tara prompt erschossen.

Damit schließt sich der Kreis des fünften Scream-Films. Hier überlebte das Opfer aus der Eröffnungsszene erstmals und kann nun am Ende Rache für ihre Tortur nehmen.

Wer stirbt und wer überlebt am Ende von Scream?

Am Ende des Films sind beide Killer tot und sechs Hauptcharaktere haben überraschend überlebt – womöglich um in weiteren Fortsetzungen mit am Start sein zu können. Hier ist eine Übersicht aller Überlebenden am Ende von Scream:

Sidney Prescott

Gale Weathers

Sam und Tara Carpenter

Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown)

Chad Meeks-Martin (Mason Gooding)



Der Body Count von Scream: Übersicht aller Opfer in chronologischer Reihenfolge

Vince Schneider (Kyle Gallner)

Judy Hicks (Marley Shelton)

Wes Hicks (Dylan Minnette)

Ein Polizist wird im Krankenhaus off-screen ermordet

Dewey Riley

Liv McKenzie (Sonia Ammar)

Richie Kirsch

Amber Freemman

Wie hat euch Scream gefallen? Was ist eure Meinung zum Motiv der neuen Killer?