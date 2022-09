Das deutsche Vikings: Fantasy-Epos enthüllt im ersten Bild die Stars der blutrünstigen Heldensage

Der Fantasy-Hype ist groß. Das nächste blutrünstige Helden-Epos kommt aus Deutschland. Jetzt werden uns die Stars auf dem ersten Bild präsentiert.

In den letzten 10 Jahren wurden Fans von Burgen, Schlachten und Prophezeiungen mit Game of Thrones, Vikings und jetzt House of the Dragon ordentlich verwöhnt.

Auch in Deutschland befindet sich die hierzulande bekannteste und brutalste Heldengeschichte in Produktion. Hagen heißt die Neuinterpretation der Nibelungensage. Seht das erste Bild mit den vier Hauptdarsteller:innen.

Sieht aus wie Vikings: Erstes Bild mit vier europäischen Stars

Auf den ersten Blick könnte es sich bei Hagen auch um das neuste Game of Thrones- oder Vikings-Spin-off handeln. Mittelalter-Kluften, düstere Blicke, spannende Frisuren - die Mischung stimmt.

Die vier Hauptrollen des Fantasy-Epos Hagen von Constantin Film:

© Constantin Film Hagen

Zu sehen sind von links nach rechts: der deutsche Schauspiel-Star Jannis Niewöhner als Siegfried von Xanten, die deutsche Newcomerin Lilja van der Zwaag als Königstochter Kriemhild, der niederländische Star Gijs Naber als titelgebender Held Hagen von Tronje und der Österreicher Dominic Marcus Singer als König Gunter.



In weiteren Rollen sehen wir Rosalinde Mynster als Brunhild, Dark-Star Jördis Triebel als Ute und Tatort-Kommissar Jörg Hartmann als Dankrat.



Nibelungensage mal anders: In Hagen gibt es einen großen Twist

Cobra Kai hat es vorgezeigt. Warum nicht den Helden zum Antagonisten machen? Es kommt immer auf die Perspektive an und in Hagen steht der Drachentöter Siegfried gar nicht gut da. Die Neuauflage orientiert sich an dem Wolfgang Hohlbein-Bestseller Hagen von Tronje* .

Wir folgen bei der Neuverfilmung den Spuren des Burgunder Waffenmeisters Hagen von Tronje. Zu Beginn der Geschichte ist er damit beschäftigt, seine Liebe zur Königstochter Kriemhild zu unterdrücken und seine dunkle Vergangenheit zu verdrängen. Als Hagens Widersacher Siegfried nach Worms kommt, wird ein gefährlicher Machtkampf losgetreten.

© Sony Pictures Jannis Niewöhner sieht in Narziss und Goldmund aus wie ein junger Ragnar

Ob Hagen so gewalttätig wird wie Vikings, ist noch unklar. Die äußerst brutale Nibelungensage stünde der Serie allerdings in nichts nach.

Auch bei den Charakteren finden sich genug Parallelen: Während in Siegfried leichte Ragnar-Anleihen stecken, könnten wir mit der gefährlichen Walküre Brunhild endlich einen angemessenen Lagertha-Ersatz bekommen.

Hagen kommt sowohl ins Kino als auch zu RTL+

Das Regie-Duo Cyrill Boss und Philipp Stennert dreht Hagen für die große Leinwand. Wer sich das deutsche Fantasy-Epos lieber zuhause anschauen möchte, kann es als sechsteilige Serie bei RTL+ tun.

Mehr zu Vikings gibt's im Moviepilot-Podcast Streamgestöber

Vikings: Valhalla setzt das Erbe der erfolgreichen Historienserie Vikings bei Netflix fort. Was taugt die Prequel-Serie?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen euch die Serie vor und besprechen ihre Stärken und Schwächen. Vor allem fragen wir uns, wie sich die Reaktionen vieler Fans erklären lassen. Ist Vikings: Valhalla schlechter oder einfach nur anders als das Original?



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Eure Meinung ist gefragt: Freut ihr euch über ein deutsches Fantasy-Epos?