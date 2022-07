Vikings: Der größte Fehler der Serie steckt schon im Titel

Die Serie Vikings war enorm erfolgreich, macht aber schon im Titel einen großen Fehler, der sich historisch gesehen nicht einfach ignorieren lässt. Was Ragnar wohl dazu gesagt hätte?

Vikings war als Historien-Serie ein massiver TV-Erfolg, der die Nordmänner und -frauen bei einem breiten Publikum populär machte. Doch strenggenommen leistet sich Michael Hirsts beliebte Erzählung um Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) schon im Titel einen groben Fehler. Denn der heutige Begriff des Wikingers existierte zur Handlungszeit der Serie noch gar nicht.



Serien-Fehler: Die Vikings-Vorbilder nannten sich selbst nicht Wikinger

Dass Vikings-Publikum weiß längst, dass die Serie sich so manche historische Freiheit herausgenommen hat. Während manche Vikings-Fehler geradezu absurd sind, wurden andere extra für den Ragnar-Star eingebaut. Doch der größte Vikings-Fehler versteckt sich vor aller Augen: Der Titel der Serie ist falsch. Die Bezeichnung "Wikinger" kam erst viel später auf.

© History Channel Vikings: Wikinger oder Nordmänner?

Wie The Conversation erklärt, gelangte das Wort "Viking" im Englischen erst im 19. Jahrhundert richtig den normalen Sprachgebrauch. Es leitet sich vom Alt-Nordischen víkingr ab, was neutral eine Person beschrieb, die auf Reisen ging - meistens indem sie zur See fuhr. Ob besagter Mensch dabei auch plünderte, ist nicht spezifiziert, obwohl viele das Wort Wikinger heute ungenau als "Pirat" oder "Plünderer" übersetzen. Als abwertender Begriff wurde der Begriff erst in den mittelalterlichen Island-Sagas im 14. und 15. Jahrhundert eingesetzt, was später unsere heutige Bezeichnung beeinflusste.

Historiker Alex Woolf führt des Weiteren aus, dass der Begriff Wikinger/Vikings auch deshalb irreführend sei, weil er eigentlich einen Beruf und keine Volksgruppe beschreibt. Zur damaligen Zeit wurden die aus Skandinavien einfallenden Horden im Rest von Europa ohnehin schlicht als "Heiden" bzw. "Nordmänner" ("Norse"/"Norsemen") betitelt. Dass der The Northman-Regisseur Vikings als unauthentisch kritisierte spiegelt sich somit schon in der Titel-Wahl der Serie wider.

"Wir sind Wikinger" - Vikings nimmt den falschen Titel sogar in den Mund

Wenn der Begriff der Wikinger in der Serie selbst nie fallen würde, könnten wir Vikings seinen Titel problemlos durchgehen lassen: Schließlich blickt die TV-Show als modernes Machwerk unserer heutigen Zeit auf die damalige Zeit zurück. Doch in der Serie nehmen die Skandinavier den Titel eben sogar selbst in den Mund. "Wir sind Wikinger" verkündet Ubbe (Jordan Patrick Smith) zum Beispiel in einer Ansprache in der 3. Folge der 6. Staffel:

Am Unterhaltungswert der Serie Vikings ändert dieser Patzer freilich nichts. Schulterzuckend können wir es als kreative Freiheit abtun. Schließlich waren Ragnar und Co. nicht die ersten und werden auch nicht die letzten sein, die moderne Sprache in einer historischen Serie unterbringen. Lustig ist es trotzdem, sich vorzustellen, dass die damaligen Männer und Frauen des 9. und 10. Jahrhunderts, konfrontiert mit der heutigen Verwendung des Begriffs der Vikings, sich nur ratlos am Kopf gekratzt hätten.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

