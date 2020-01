Das Dschungelcamp bricht 2020 mit einer alten Ekeltradition

In der kommenden 14. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ist Schluss mit lebenden Mahlzeiten. RTL führt eine neue Regel nach britischem Vorbild ein.

Mitte Januar ist es wieder soweit: Das Dschungelcamp 2020 öffnet seine Pforten für zwölf mehr oder minder bekannte Kandidaten. Allerdings wird sich 14. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! von einer langjährigen Tradition verabschieden. Fortan werden keine lebenden Tiere mehr auf den Tellern der Teilnehmer landen, wie RTL gegenüber Stern bestätigte.

In den vergangenen Ausgaben der Show war es üblich, dass die Dschungelcamp-Bewohner u.a. lebendige Tiere im Rahmen der Dschungelprüfungen verspeisen konnten, um Essensrationen für sich und ihre Mitstreiter zu gewinnen. Zuvor schlug bereits die britische Variante den neuen Speisekurs ein.

Tiere können auch im Dschungelcamp 2020 zum Einsatz kommen

Diverse Medien berichteten kurz vor dem Start der 19. Staffel von I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! im November, dass die Teilnehmer keine lebenden Tiere mehr verspeisen müssten. Am Freitag forderte der deutsche Ableger der Tierschutzorganisation PETA die Produktionsfirma ITV Studios Germany auf, dem britischen Pendant zu folgen.

Dschungelcamp 2020: Drastische Änderung für das Camp nach 16 Jahren

Allerdings könnten Tiere auch im Dschungelcamp 2020 zum Einsatz kommen, nur eben nicht zwischen die Zähne. Seit kurzem steht das komplette Kandidatenfeld von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! fest. Mit dabei sind Claudia Norberg, Daniela Büchner, Elena Miras, Anastasiya Avilova, Prince Damien, Antonia Komljen, Marco Cerullo, Markus Reinecke, Günther Krause, Sonja Kirchberger, Sven Ottke und Raúl Richter.

In der Vorgängerstaffel bestieg die aus diversen Reality-Shows bekannte Evelyn Burdecki den Thron als Dschungelkönigin. Ab dem 10. Januar 2020 werden wieder Sonja Zietlow und Daniel Hartwich durch die neue Ausgabe des Dschungelcamps leiten.

Kein lebendiges Essen mehr im Dschungelcamp: Was sagt ihr zur Neuerung?