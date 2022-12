Das "dumme" Ende von Glass Onion erklärt: Warum die Mona Lisa der Schlüssel fürs Finale von Knives Out 2 ist

Warum die Mona Lisa am Ende von Glass Onion: A Knives Out Mystery bei Netflix eine wichtige Rolle spielt und weshalb die Auflösung dumm ist, erklären wir hier.

Der amerikanische Meisterdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) erblickte 2019 in Knives Out von Rian Johnson (Star Wars 8: Die letzten Jedi) das Licht der Welt. Kurz vor Weihnachten wurde bei Netflix Knives Out 2 a.k.a. Glass Onion: A Knives Out Mystery veröffentlicht, sein zweiter Fall.

Der Krimi über die Mörderparty eines Superreichen (Edward Norton) läuft auf mehrere explosive Twists hinaus. Wir erklären das Ende von Glass Onion und bieten eine Interpretation, die wirklich jede:r inhalisieren sollte, um zum Vorstoßpunkt zu gelangen.

Achtung, es folgen Spoiler für Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Wer wird in Glass Onion ermordet?

Benoit Blanc muss in Glass Onion zwei Morde aufklären. Der erste Mord, dessen Zeuge wir werden, ist der an Twitch-Streamer und Men's Rights- Aktivist Duke Cody (Dave Bautista). Der in Waffen vernarrte Muskelmann trinkt einen vergifteten Cuban Breeze und stirbt.

In einer Rückblende wird der zweite Mord enthüllt. Dessen Opfer ist Cassandra "Andi" Brand (Janelle Monáe), die Mitbegründerin des Technologie-Konzerns Alpha und ehemalige Geschäftspartnerin von Mörderparty-Gastgeber Miles Bron (Edward Norton). Eine Woche, bevor alle ihre Rätsel-Kisten bekommen, wird Andi tot in ihrem Haus aufgefunden, die Polizei geht von Selbstmord aus. Ihre Zwillingsschwester Helen (ebenfalls Janelle Monáe) glaubt jedoch nicht daran. Um den Mord aufzuklären, reist sie mit Benoit Blanc auf Miles' Insel und gibt sich als Andi aus.

Beide führen Buch über die Verdächtigen und ihre Motive. Obwohl Benoit Blanc solch ein Meisterdetektiv ist, fehlt jedoch der Mörder auf dieser Liste.

Wer ist der Mörder in Knives Out 2?

Denn der Mörder in Glass Onion ist der Superreiche Miles Bron. Er hat zwei seiner ehemals besten Freunde ins Jenseits geschickt.

Was war Miles Motiv für den Mord an Andi? Andi wollte nicht, dass Miles die Zukunft der Firma auf eine kaum erforschte Karte setzt: den gefährlichen Kraftstoff Klear, der auf Wasserstoff basiert. Deshalb riss Miles die Kontrolle über Alpha an sich, in dem er vor Gericht bezeugen ließ, dass er die Idee für die Geschäftsgründung hatte. Als Beweismittel diente eine gefälschte Serviette mit den Notizen der Idee. Andi jedoch fand in ihrer Wohnung das Original mit ihrer Handschrift und drohte, Miles damit zu Fall zu bringen.

Was war sein Motiv für den Mord an Duke? Duke wollte Andi davon abhalten, gegen Miles vorzugehen. Auf dem Weg zu ihrem Haus kam ihm der Milliardär in seinem Sportwagen entgegen. Bei der Party auf der Insel sieht Duke per Google Alert dann als erster die Nachricht von Andis Tod. Er rechnet eins und eins zusammen: Miles muss es gewesen sein. Duke erpresst seinen Freund mit diesem Wissen. Er will nämlich unbedingt einen Job beim Fernsehsender Alpha News.

Warum die Auflösung so dumm ist (laut Benoit Blanc)

Als Benoit Blanc diese Lösung im Finale der Knives Out-Fortsetzung aufgeht, wirkt er enttäuscht. Wie wir uns erinnern, saß Blanc am Anfang des Films gelangweilt in seiner Badewanne, er sehnte sich nach einer Herausforderung für seine grauen Zellen. Und was bekam er? Eine schlampige, teils plagiierte Mordserie. Statt eines Verbrechergenius (einem Moriarty für seinen Sherlock) sieht er sich einem Dummbeutel gegenüber. Hier ist eine kurze Beweiskette für Miles mangelhaften Mörder-IQ:

Er fährt mit seinem eigenen Sportwagen zu Andi, um sie umzubringen.

Er behält die originale Serviette, das zentrale Beweisstück, statt sie zu vernichten.

Er klaut Blancs Mord-Idee.

Er verbrennt vor aller Augen die Serviette.

Der Mörder macht einen Patzer nach dem anderen, kreiert reihenweise Zeugen und das einzige, was ihn schützt, ist sein Reichtum. Miles Bron ist eine Karikatur von Unternehmern wie Steve Jobs (Apple) oder Elon Musk (Tesla). Seine Phrasen sind nichts weiter als Schall und Rauch. Sie werden mit den komplexen Gedankengängen eines Genies verwechselt, weil er an der Spitze eines erfolgreichen Unternehmens steht. Dabei basiert sein Erfolg auf der Arbeit und den Ideen anderer.

Glass Onion kann zudem als Kommentar auf den Kult um den Geschäftsmann und Ex-US-Präsidenten Donald Trump gelesen werden, über dessen "geniale Dummheit" reihenweise Artikel geschrieben wurden.

Was die Glaszwiebel mit dem Ganzen zu tun hat

Miles Bron ist die titelgebende Glaszwiebel, ein scheinbar vielschichtiges, aber durchschaubares und profanes Geschöpf. Der Film Glass Onion ähnelt wiederum seinem Bösewicht. Autor-Regisseur Rian Johnson entfaltet ein hochkomplexes, mit Rückblenden versehenes Whodunit, dessen Lösung beleidigend simpel aussieht.

Das betrifft auch die Besetzung von Edward Norton, der in The Italian Job fast dieselbe Rolle spielte und sich in zwei seiner berühmtesten Filme (Zwielicht und Fight Club) per Twist als wahrer Täter herausstellte. Schon wegen seiner Casting-Geschichte müsste seine Figur der erste und einzige Verdächtige sein. Wir sehen, wie er Duke das vergiftete Glas reicht, aber glauben dem Milliardär trotzdem. Das Publikum wird von Tricks geblendet, wie Benoit Blanc vom Vermögen des Miles Bron.

Die Bedeutung der Mona Lisa am Ende von Glass Onion erklärt

Muss man deswegen Leonardo da Vincis Mona Lisa verbrennen? Ja, lautet die Antwort von Helen. Der Reichtum schützt Miles davor, dass seine "Freunde" gegen ihn aussagen.

Er hat mit seinem Konzern Alpha allerdings alles auf den neuen Kraftstoff gesetzt. Mit Klear steht und fällt er. Deswegen zündet Helen in der mit dem Wunderstoff betriebenen Villa ein Feuer an, das sich dank der Wasserstoffdünste im ganzen Anwesen verbreitet. Es fackelt ab, wie das mit einer Wasserstofffüllung betriebene Luftschiff Hindenburg im Jahr 1937.

Diese Katastrophe könnte Miles vermutlich vertuschen. Deswegen geht Helen einen Schritt weiter. Was er nicht verheimlichen kann, ist die Zerstörung des berühmtesten Gemäldes der Welt durch seinen eigens kreierten Kraftstoff.

Miles rechnet nicht damit, dass sich Helen als wahrer "disruptor" auf der Insel erweist. Während der Milliardär und seine Speichellecker damit kokettieren, die Regeln zu brechen, tut Helen das Undenkbare. Sie zerstört die Mona Lisa, sie zerstört Miles Reichtum und sie zerstört auf diesem Wege die verbliebene Loyalität seiner Partygäste. Das Kunstwerk verwandelt sich in den Schlüssel für das Ende von Glass Onion.



Motivisch gesehen stellt die Mona Lisa nämlich das Gegenteil einer Glaszwiebel dar. Das Gemälde wirkt zunächst einfach und entfaltet bei tieferer Betrachtung seine Komplexität. Je nach Perspektive bedeutet da Vincis Werk für den Betrachter etwas anderes. Vollends kann man es nicht erfassen, es bleibt ein von einem echten Genius erschaffenes Enigma. Miles wollte sich damit schmücken, doch wird die Mona Lisa zu seinem Verhängnis.



Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.