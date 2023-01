Das Ende von The Last of Us steht fest: So kannst du jetzt schon erfahren, wie die Geschichte ausgeht

The Last of Us entführt uns in eine düstere Welt, in der die Menschheit um ihr Überleben kämpft. Wie die Geschichte von Ellie und Joel ausgeht, könnt ihr jetzt schon selbst herausfinden.

Das erste große Serien-Highlight des Jahres ist The Last of Us. Bereits nach zwei Folgen ist klar, dass wir es hier mit einem wirklich besonderen Projekt zu tun haben. Angefangen bei der Atmosphäre über die schauspielerischen Leistungen bis hin zur aufwühlenden Thematik: Der Überlebenskampf von Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) zieht in den Bann.

Falls ihr euch fragt, wie die Geschichte ausgeht, gibt es eine einfache Antwort. The Last of Us basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe aus dem Hause Naughty Dog, die bereits vor zehn Jahren erschienen ist. Die 1. Staffel der Serie adaptiert die Ereignisse aus dem ersten Teil der Vorlage, der kürzlich in einer neuen Version erschienen ist.

The Last of Us: Das Ende der Horror-Serie steht bereits fest

Die The Last of Us-Serie orientiert sich sehr nah an der Vorlage. Übernommen werden nicht nur wichtige Figuren und Ereignisse. Auch die Gestaltung der apokalyptischen Welt und ihrer unheimlichen Monster ist sehr ähnlich. Die 1. Staffel umfasst insgesamt neun Episoden. Diese decken die komplette Handlung des ersten Spiels ab.

Bisher sind zwei Hauptspiele und eine Erweiterung erschienen:



The Last of Us Part I (2013)

(2013) The Last of Us: Left Behind (2014)

(2014) The Last of Us Part II (2020)

Hier könnt ihr den Trailer zu The Last of Us schauen:

The Last of Us - S01 Trailer 2 (Deutsche UT) HD

Geschaffen wurde das Spiel von Neil Druckmann. Gemeinsam mit Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin zeichnet er ebenfalls für die Umsetzung der Serie verantwortlich, wodurch eine große Nähe zum Original gegeben ist. Ein paar kreative Freiheiten nimmt sich die Serie dennoch, etwa in den Eröffnungsszenen der ersten Episoden, die so nicht in der Vorlage vorkommen, aber neue Nuancen ermöglichen.

Warum gibt es The Last of Us Part I mehrere Versionen?

Keine Panik: The Last of Us ist The Last of Us. Im Lauf der zehnjährigen Geschichte des Spiels sind zwar verschiedene Versionen erschienen. Die Figuren und Handlung haben sich aber nicht verändert. Die Unterschiede haben mehr mit der Aufbereitung des Spiels zu tun, um es den neuesten Gaming-Standards anzupassen.

The Last of Us wurde erstmals im Juni 2013 als Exklusivtitel für die PlayStation 3 veröffentlicht. Ein Jahr später, im Juli 2014, brachte das Studio Naughty Dog eine Remastered-Version für die PlayStation 4 heraus. Die jüngste Version stammt aus dem letzten Jahr: 2022 kam ein Remake für die PlayStation 5.



Welche The Last of Us-Version ist die beste?

In Sachen Handlung unterscheiden sich die drei Versionen von The Last of Us nicht. Auch das Gameplay bleibt größtenteils unverändert. Der größte Sprung findet auf visueller und technischer Ebene statt. Das PlayStation 5-Remake von The Last of Us wartet mit der besten Grafik der Reihe auf. Unsere Kolleg:innen von GamePro haben die Unterschiede in ihrem Test zu The Last of Us Part I im Detail aufgeschlüsselt.

Vor allem für Neueinsteiger gibt es eine Empfehlung:

Wenn ihr das originale The Last of Us verpasst habt [...], dann legen wir euch Part 1 wärmstens ans Herz. Euch erwartet ein audiovisuelles Glanzstück, das eine der besten Videospielgeschichten aller Zeiten erzählt und dank meisterlicher Inszenierung für viele unvergessliche Momente sorgen wird. Deshalb zücken wir wie schon bei The Last of Us Remastered für PS4 erneut die 90er-Wertung.

Naughty Dog So sieht The Last of Us Part I auf der PlayStation 5 aus

Die Erweiterung The Last of Us: Left Behind ist sowohl in der PlayStation 4- als auch in der PlayStation 5-Version enthalten.

The Last of Us Staffel 2 und mehr: Teil 2 und das Prequel zu Teil 1

Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte in Teil 2/Staffel 2 weitergeht, könnt ihr direkt mit der Fortsetzung weitermachen. Die ist bisher aber nur für die PlayStation 4 erschienen.

Darüber hinaus wurde 2013 ein Comic veröffentlicht, der sich mit Ellies Vorgeschichte beschäftigt, die ebenfalls in The Last of Us: Left Behind thematisiert wird.

Die neuen Folgen von The Last of Us erscheinen in Deutschland jeden Montag bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW. Das Finale wird am 13. März 2023 veröffentlicht. Eine 2. Staffel ist bisher nicht bestätigt.

