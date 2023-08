Das Ende von Who is Erin Carter bei Netflix erklärt: Sie selbst beantwortet die größte Frage im letzten Satz und teast Staffel 2 perfekt an

Alle, die in den letzten Tagen auf Netflix waren, haben dieselbe Frage: Wer zur Hölle ist Erin Carter? Wir erklären das Ende, denn Erin Carter beantwortet die Frage im Finale selbst.

Who is Erin Carter? ist nach Haus des Geldes und Elite die nächste spanische Thriller-Serie von Netflix, die große Fan-Massen für sich gewinnt. Eine 2. Staffel wurde noch nicht offiziell bestätigt. Doch die allerletzte Szene tritt die Tür für Staffel 2 von Who is Erin Carter? weit auf.

Wir beantworten die beiden großen Fragen der 1. Staffel:

Wer ist Erin Carter?

Was bedeutet das Ende am Strand?

Who is Erin Carter? bei Netflix erklärt: Die Wahrheit über Erin auf einen Blick

Erin Carter ist die Hauptfigur des Netflix-Hits Who is Erin Carter? Gespielt wird sie von Evin Ahmad (Schnelles Geld). In der Serie lernen wir sie als Lehrerin, Mutter der 10-jährigen Harper (Indica Watson) und Ehefrau des Krankenpflegers Jordi (Sean Teale) kennen. Bei einem Überfall im Supermarkt kann sie ihre Tochter mit erstaunlicher Schlagkraft beschützen – und das setzt allerlei Handlung und Enthüllungen in Gang.

Die drei wichtigsten Enthüllungen über Erin Carter auf einen Blick:

Erin Carters wahrer Name lautet Kate Jones. Sie wurde im Alter von sechs Jahren in Großbritannien von ihrer Mutter verlassen und später zur Undercover-Polizistin.



Erin ist nicht Harpers biologische Mutter. Als Undercover-Polizistin war Erin Carter Teil einer Gang, die Raubüberfälle ausführte. Sie freundete sich mit Gang-Mitglied Lena (Denise Gough) und deren 5-jähriger Tochter Harper an. Als Lena bei einem Überfall vermeintlich starb, floh Erin sowohl vor den Gangstern als auch der Polizei. Sie nahm Lenas Tochter mit und begann in Barcelona ihr neues Leben als Mama Erin.

Netflix Who is Erin Carter?

Erin ist eine Frau, die ihre Familie um jeden Preis beschützt. Und das ist letztlich auch die wichtigste Antwort auf die Frage, wer sie ist. Als die (doch nicht tote) Lena vor Erins Tür steht und ihre Tochter wieder haben will, ruft das auch den ehemaligen Financier der Raubüberfälle auf den Plan. Erin und ihre Familie sind in Lebensgefahr und sie gibt alles, um Harper und Jordi zu beschützen.

Ganz am Ende der 1. Staffel beantwortet Erin die Frage, wer sie ist, sogar selbst.

Das Ende von Who is Erin Carter? erklärt: Erin beantwortet die große Frage selbst und teast Staffel 2 an

Nachdem die Bösen besiegt und die Wahrheit verdaut wurde, machen Erin, Jordi und Harper Familienurlaub am Strand. Anstatt es dabei zu belassen, teast die Serie eine 2. Staffel: Detective Inspector Jim Armstrong (Jamie Bamber), Erins ehemaliger Chef bei der Polizei, beobachtet das Familien-Idyll von der Strandbar aus. Erin setzt sich kurz zu ihm.

Anstatt Erin Carter zu verhaften, will er sie rekrutieren:

Ich verhafte dich doch nicht im Urlaub. Aber du weißt, wie das mit Urlauben ist. Irgendwann sind sie zu Ende und dann ruft einen die Arbeit.

Erin will sein Angebot ausschlagen, doch er lässt es offen. Damit ist der Grundstein für die 2. Staffel gelegt. DI Armstrong will sie wieder als Undercover-Polizistin sehen.

Netflix Who is Erin Carter?

Ebenso beantwortet Erin mit ihrem letzten Satz den Titel der Serie. Wer ist denn nun Erin Carter? Nach ihrem Gespräch mit Armstrong kehrt sie zu Harper und Jordi auf die Strandliegen zurück. Jordi fragt: "Und wie soll ich dich nennen? Erin oder Kate?" Erin antwortet mit einem selbstsicheren Lächeln: "Erin. Ich bin Erin Carter."

Dieser letzte Satz in Staffel 1 beantwortet nicht nur Jordis Frage, er klärt auch die Frage des Serientitels. Wer ist Erin Carter? Erin Carter.

Damit sagt sie uns, dass sie ihre Identität als Erin und ihre Familie nicht aufgeben wird. Sie ist in den letzten Jahren zu der von ihr erdachten Person geworden – mit ein paar extra Fähigkeiten. Das öffnet ein starkes Spannungsfeld für Staffel 2. Denn wenn Armstrong nicht locker lässt und droht, sie ins Gefängnis zu stecken, wird sie wohl oder übel für ihn arbeiten müssen.

Podcast mit weiteren Netflix-Tipps: Die 15 besten Streaming-Starts im September

Ihr braucht nach Who is Erin Carter? noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten September-Serien, die ihr unter anderem bei Netflix, Prime Video und Disney+ streamen könnt, bringen wir euch in der Monats-Vorschau näher:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ Abschied von Sex Education und die Rückkehr der gefeierten Apple-Serie The Morning Show. Außerdem hält Amazon eine John Wick-Serie für uns bereit und schickt die große Fantasy-Serie Das Rad der Zeit in ihre 2. Staffel.