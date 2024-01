"Das ergibt überhaupt keinen Sinn": Criminal Minds-Star schockiert mit Ausstieg nach 17 Jahren und Fans sind ratlos

Er wurde nach 17 Jahren gerade erst zum Hauptdarsteller befördert. Jetzt verlässt er Criminal Minds nach der aktuellen Staffel. Fans sind ratlos, warum Fan-Liebling Detective William LaMontagne, Jr. ohne Abschied gehen muss.

Schauspieler Josh Stewart stieß in der 2. Staffel Criminal Minds als Detective William LaMontagne, Jr. zu der Krimi-Serie dazu. Das ist mittlerweile 17 Jahre her. Er war in jeder Staffel mindestens einmal zu sehen und zeichnet aufgrund seiner Familiengründung mit Hauptfigur JJ (A.J. Cook) für ein paar der schönsten Serien-Momente verantwortlich.

In der aktuellen 16. Staffel namens Criminal Minds: Evolution wurde er nach all der Zeit endlich zum Hauptdarsteller befördert und war in fast jeder Episode dabei. Auf Social Media verkündete er kürzlich überraschend seinen Ausstieg.

Criminal Minds-Fans sind ratlos: Warum verlässt Josh Stewart die Serie nach Staffel 16 so abrupt?

Auf Nachfrage eines X-Users gab Josh Stewart überraschend bekannt, dass er nicht länger in Criminal Minds mitspielen wird: "Nein, meine Tage, an denen ich Will LaMontagne Jr. spiele, sind leider gezählt."

Seine Fans sind unter dem Social Media-Post entsprechend verwirrt und traurig:

Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn man sich anschaut, wie viel wir Will und JJ die letzte Staffel über gesehen haben. Wie kann das sein?

Seine Follower:innen erinnern sich an die schönsten Serien-Momente mit ihm, wie die Hochzeit mit JJ, und sind sich sicher, dass seine Serien-Frau mit dem Abgang nicht glücklich sein wird.

Viele seiner Fans fragen nach, ob es seine eigene Entscheidung war oder die von den Serien-Verantwortlichen. Darauf gab es bisher allerdings keine Antwort. "Staffel 16 war deine und AJs Staffel, Mann, was heißt das jetzt?", will ein weiterer Fan wissen. Darüber kann nur spekuliert werden.



Zum Weiterlesen: Criminal Minds hat eine lange Geschichte mit unschönen Rauswürfen

Achtung, es folgen Spoiler für Criminal Minds Staffel 16! In der 16. Staffel Criminal Minds: Evolution erfahren wir, dass Will Krebs hat. Allerdings gibt es kurz darauf die erleichternde Nachricht, dass die Therapie anschlägt. Showrunnerin Erica Messer meinte dazu sogar, dass es Will in der nächsten Staffel schon besser gehen soll, berichtete TV Line .

Unabhängig davon, wie die Geschichte mit seiner Krebserkrankung verläuft, ist es eine böse Überraschung, dass er scheinbar ohne vernünftigen Abschied geht.

So könnt ihr Criminal Minds: Evolution in Deutschland schauen

Die letzten Folgen mit Josh Stewart als Fan-Liebling Will in Criminal Minds könnt ihr euch aktuell im deutschen Free-TV jeden Dienstagabend bei Sat.1 ansehen. Dort laufen am 30. Januar 2024 um 20:15 Uhr Folge 7 und 8 der 16. Staffel.

Ebenfalls könnt ihr die gesamte 16. Staffel Criminal Minds bei Disney+ im Abo streamen .*



