Das erste Bild von Wolverine in Deadpool 3 ist da und erfüllt einen 23 Jahre alten Fan-Traum

Mehr als zwei Jahrzehnte hatte Hugh Jackman als Wolverine den "falschen" Anzug getragen. Das ändert sich in Deadpool 3: Hier ist Logan endlich gelb.

Eigentlich war Hugh Jackman in Jahr 2017 von seinem Amt als Wolverine-Darsteller zurückgetreten. In Logan hatte er den Marvel-Mutanten das vermeintlich letzte Mal verkörpert. Deadpool 3 mit Ryan Reynolds bringt sowohl Figur als auch Darsteller zurück. Und bei seinem (diesmal aber wirklich) letzten Auftritt trägt Hugh Jackman erstmals den richtigen Anzug, wie Ryan Reynolds' neue Instagram-Story zeigt.

Seht hier das erste Bild von Hugh Jackman im ersehnten Wolverine-Anzug

Hugh Jackman und Ryan Reynolds teilen sich den Marvel-Blockbuster Deadpool 3. Er ist die Verwirklichung eines alten Running-Gags: Der schandmäulige Deadpool hatte sich regelmäßig über Hugh Jackman lustig gemacht. Die Frage nach dem comic-treuen Anzug nahmen Film und Darsteller aber stets ernst. Und das strahlt auch auf Wolverines Outfit ab. (Ihr könnt alle X-Men-Filme bei Disney+ streamen *)

Was ist so besonders an Hugh Jackmans neuem Wolverine-Anzug?

Der gelbschwarze Anzug kommt der traditionellen Comic-Version des Mutanten so nah wie nur irgend möglich – im Gegensatz zu den bisherigen X-Men-Filmen. Diese hatten Wolverine bislang entweder im weißen Tanktop oder in einem dunkelblauen Spandex gezeigt, in dem die Farbe Gelb lediglich zu erahnen war: ein jahrelanger Affront.

20th Century Fox/Marvel/Disney Wolverine im unbeliebten alten Anzug

Auf dem ersten Bild dominiert das ersehnte, dreckige Gelb. Seht hier die Vorlage für den Suit:

Wann startet Deadpool 3?

Deadpool 3 startet planmäßig am 1. Mai 2024. Der Start war zuletzt vorgezogen worden. Es wird ein ähnliches Multiversums-Event wie zuletzt in Spider-Man: No Way Home mit vielen Cameos aus alten Marvel-Filmen erwartet.

