Deadpool 3 mit Wolverine: Marvel-Fans wünschen sich legendäres Kostüm für Hugh Jackman, das die X-Men-Filme nie zeigen wollten

In Deadpool 3 wird Hugh Jackman nach Logan nochmal Wolverine spielen. Marvel-Fans wünschen sich für die Rückkehr des X-Men-Helden jetzt schon ein ganz bestimmtes Detail.

Während Marvel-Fans noch fast zwei Jahre auf Deadpool 3 warten müssen, hat Ryan Reynolds zum Anheizen mal eben eine Sensation enthüllt: Wolverine-Star Hugh Jackman spielt in der Fortsetzung nochmal seine legendäre X-Men-Figur!

Fans sind natürlich sofort begeistert und haben auch direkt einen großen Wunsch für die Rückkehr des Marvel-Helden.

Schaut hier noch das Video, in dem Ryan Reynolds Hugh Jackmans Rückkehr enthüllt:

Marvel-Fans wünschen sich klassisches Comic-Kostüm für Wolverine in Deadpool 3

Im Verlauf der X-Men-Filmreihe war Wolverine nie in dem klassischen Anzug zu sehen, der aus den Comics bekannt ist. Marvel-Fans wünschen sich laut Comic Book deshalb vor allem, dass Hugh Jackman in Deadpool 3 endlich in das blau-gelbe Kostüm schlüpfen darf.

BITTE LASST WOLVERINE DAS KOSTÜM TRAGEN

OH YEAH! Bitte gebt Wolverine sein klassisches Kostüm! Das würde es einfach PERFEKT machen!!!!!

Also, wird Hugh der Wolverine des MCU oder wird Deadpool 3 ein Multiversum sein? So oder so, das ist in Ordnung für mich! Außerdem bin ich mir zu 99 Prozent sicher, dass wir Hugh endlich das klassische Wolverine-Kostüm tragen sehen! Deadpool 3 wird fantastisch!!!

24 Jahre und wir bekommen Wolverine vielleicht endlich im Wolverine-Kostüm zu sehen

Wann kommt Deadpool 3 ins Kino?

In Deadpool 3 wird der freche Antiheld zum ersten Mal Teil des MCU. Hugh Jackman hatte sich eigentlich mit dem brutal-düsteren Abgesang Logan - The Wolverine von der X-Men-Rolle verabschiedet. Welche Version der Figur er in Deadpool 3 spielt, ist noch nicht bekannt. Das Sequel soll am 6. September 2024 in die amerikanischen Kinos kommen.

Wünscht ihr euch auch, dass Wolverine endlich sein klassisches Comic-Kostüm in Deadpool 3 trägt?