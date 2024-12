Das erste Poster zu James Gunns Superman ist da – und der Trailer-Termin steht fest

Noch diese Woche bekommen Superman-Fans einen ersten Einblick in den neuen DC-Blockbuster von James Gunn. Vor dem ersten Trailer könnt ihr jetzt schon mal das Poster sehen.

Kaum ein neuer DC-Film wird so mit Spannung erwartet wie James Gunns Superman. Nach dem Aus von Henry Cavill als Man of Steel tritt David Corenswet unter der Regie des Guardians of the Galaxy-Regisseurs in dessen Fußstapfen.

Jetzt steht fest, wann genau der erste Trailer zum neuen Superman-Blockbuster diese Woche erscheint. Davor könnt ihr jetzt schon mal das Poster zu Gunns DC-Vision sehen.

Erster Trailer zu James Gunns Superman erscheint am Donnerstag

Wie Warner Bros. auf dem offiziellen X-Account verkündet hat, erscheint der erste Trailer zum neuen Superman-Film am Donnerstag, den 19. Dezember 2024, um 15 Uhr nach deutscher Zeit.

Davor ist jetzt schon das erste Superman-Poster erschienen, das David Corenswet als neuen DC-Helden in stark strahlender Farbenpracht zeigt:

Wann startet der neue Superman-Film im Kino?

Gunns DC-Vision startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Neben Corenswet sind im Cast unter anderem Rachel Brosnahan als Lois Lane und Nicholas Hoult als Superschurke Lex Luthor zu sehen.

Die offizielle Synopsis des neuen Superman-Blockbusters lautet so:

Superman erzählt die Geschichte von Supermans Reise, sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung als Clark Kent aus Smallville, Kansas, in Einklang zu bringen. Er ist die Verkörperung von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem amerikanischen Ideal, geleitet von menschlicher Freundlichkeit in einer Welt, die Freundlichkeit als altmodisch ansieht.

