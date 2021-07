Das Fast &Furious/Jurassic World-Crossover ist zum Greifen nah – die neuesten Bilder beweisen es

Ein gemeinsamer Fast and Furious- und Jurassic World-Film ist schon länger im Gespräch. Wie nah die Kombination liegt, zeigen jetzt neue Szenen-Entwürfe aus Jurassic Park 3.

Fast & Furious ist auf die ewige Steigerung angelegt, aber der Reihe gehen die Steigerungsmöglichkeiten aus. Was soll nach dem Sprung ins Weltall noch kommen, was ist größer als ein Atom-U-Boot? Wie fast alle großen Fragen der Menschheit kann ich auch diese mit genau einem einzigen Wort beantworten: Dinos.

Ein Crossover zwischen der Dino-Reihe Jurassic World und der Auto-Reihe Fast and Furious steht – ja, wirklich – schon länger im Raum, weil beide Welten auf ihre Weise gigantisch sind und sich die eine nicht zur anderen runterbeugen muss. Der T-Rex und Vin Diesels Dom Toretto würden sich auf Augenhöhe begegnen, bildlich gesprochen, weil Vin Diesel nicht mal Dwayne Johnson auf Augenhöhe begegnet .

Harte Meinung zu Fast 9:

Fast & The Furious 9: Dieser Film ist eine KATASTROPHE!

Diese Bilder sehen aus wie ein Jurassic World/Fast and Furious-Crossover

Jetzt sind verrückte Szenen-Entwürfe aus Jurassic Park III aus dem Jahr 2001 aufgetaucht. Die Bilder rücken das Dino-Franchise näher ans Toretto-Revier als je zuvor. Und sie sind ein einziger Traum für alle Menschen, die die Frage nach dem erhebendsten Anblick nicht mit "der Erdball aus dem Weltraum" beantworten, sondern denen ein Raptor auf einem Motorrad schon reichen würde.

Dave Lowery war Storyboard-Artist für Jurassic Park 3, er hat einen Raptor auf ein Motorrad gesetzt und wir können euch die Bilder hier zeigen (via /Film ):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Szenen-Entwürfe schafften es nicht in den finalen Film, aber das müssen sie auch gar nicht. Die Botschaft, die von ihnen ausgeht, ist viel wichtiger. Jurassic World skaliert sein Steigerungs-Game fast genauso steil wie Fast & Furious. Irgendwann wird es an Grenzen stoßen und dann wirkt ein Crossover plötzlich gar nicht mehr so verrückt sondern wie eine richtig gute Geschäftsidee. Wer hätte vor 10 Jahren vorausgesagt, dass wir mal einen Meisterdetektiv Pikachu-Film sehen werden? Also ich nicht.



Gibt es schon Pläne für ein Fast and Furious/Jurassic World-Crossover?

Es ist mehr so ein Hörensagen. Wie gesagt, die Kombination liegt nahe und wäre auch rechtlich leicht zu regeln: Beide Reihen werden von Universal produziert. Zuletzt wollte Fast 9-Regisseur Justin Lin ein Crossover nicht ausschließen . Darsteller Ludacris ist da schon härter, er hält die Idee für "lächerlich ", nirgends in "meinem gesunden Geist sehe ich Fast and Furious und Jurassic World zusammenkommen."

Mehr dazu: Jurassic World 3 bringt fiesesten Dino zurück

Nun ja, manche von uns haben noch Phantasie, Träume. Und die sind gerade ein bisschen greifbarer geworden. Auf Nachfrage sagt auch JW-Star Chris Pratt: "Das klingt gut, denn, weißt du, wenn es etwas gibt, mit dem sich ein T-Rex nicht anlegen kann, dann ist es Familie. Familie und schnelle Autos." Wo er Recht hat ...

Und: "Hey, Mann, wenn es das ist, was die Leute sehen wollen, bin ich dabei." Sorry, aber wer will das denn nicht sehen? Vin Diesel, der aus einem fahrenden Mustang auf den Rücken eines sprintenden Raptors springt? Die Möglichkeiten dieses Symbiose aus Boliden und Dinos sind endlos und die Welt ist bereit dafür.

Jurassic World 3 startet am 9. Juni 2022 in den Kinos. Fast 9 läuft bereits in den Lichtspielhäusern.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.