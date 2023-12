Das "Friends-Ende" von Leave the World Behind erklärt: Was haben Netflix und die Kult-Sitcom mit der Apokalypse zu tun?

Wir erklären das Ende von Leave the World Behind bei Netflix. Was ist die Katastrophe? Und warum spielt Friends eine so große Rolle? Hier kriegt ihr Antworten.

Der Sci-Fi-Thriller Leave the World Behind ist seit Freitag bei Netflix verfügbar. Ein Ensemble um Julia Roberts findet sich in einer Apokalypse wieder. Aber was genau passiert ist, bleibt bis zum Ende unklar. Wir geben euch die bestmögliche Erklärung. Es folgen Spoiler.

Leave the World Behind endet plötzlich und mit vielen offenen Fragen. Warum etwa spielt die Sitcom Friends so eine große Rolle? Wir hangeln uns an dem gesicherten Wissen entlang, das uns der Film liefert. Außerdem haben wir ergänzende Aussagen des Regisseurs Sam Esmail (Sam Esmail) und des Vorlagenautors Rumaan Alam gesammelt. Unsere Erklärung ist aber nicht die einzige, die es gibt. Wir interpretieren das Gesehene aus unserer Perspektive.

Was ist die Katastrophe in Leave the World Behind?

Die Familie Sandford macht spontan Urlaub in einer Strandgegend in der Nähe von New York. Die Airbnb-Idylle stören G. H. Scott (Mahershala Ali) und seine Tochter Ruth (Myha'la Herrold). Sie geben sich als eigentliche Bewohnende des Hauses aus, das Amanda Sandford (Julia Roberts) gemietet hat. Die zwei Familien müssen sich arrangieren. Dann fällt das Internet aus, der Fernseher funktioniert nicht und eine Regierungsmitteilung verkündet den nationalen Notstand.

Leave the World Behind

Was ist in Leave the World Behind passiert? Die Weltgesellschaft (vielleicht auch nur die USA) wurde Opfer einer koordinierten Cyber-Attacke. Sämtliche Bereiche, die auch nur entfernt mit dem Internet verbunden sind, wurden außer Kraft gesetzt (Smartphones) oder wenden sich gegen die Menschheit (Elektroautos). Wildtiere tauchen plötzlich im Garten auf und verhalten sich bedrohlich. Flugzeuge stürzen ab. Ein schriller, unerträglicher Ton quält minutenlang die zwei Familien. Amandas Sohn Archie (Charlie Evans) wird daraufhin krank: Ihm fallen die Zähne aus und angeblich ist der schrille Ton die Ursache. Oder war es doch ein Insektenbiss?

Wer steckt hinter der Attacke? Eine Desinformationskampagne verunsichert Amanda und die anderen zusätzlich: Clay Sandford (Ethan Hawke) findet Flugblätter, die den USA in arabischer Sprache den Krieg erklären. Woanders sollen die gleichen Zettel in anderer Sprache aufgetaucht sein: in Koreanisch oder Mandarin. Das erklärt der Prepper-Nachbar Danny (Kevin Bacon), der Archie nach einer aggressiven Verhandlung mit Medikamenten versorgt.

G.H. Scott sieht nach diesem Gespräch seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Der Investment-Banker beobachtet Muster in der Weltbewegung. Im Zuge dessen habe er von einem dreistufigen Manöver erfahren, mit dem Gesellschaften von innen zu Fall gebracht werden sollen:

Stufe 1: Zersetzung der Kommunikations- und Transportsysteme

Zersetzung der Kommunikations- und Transportsysteme Stufe 2: Destabilisierung der Gesellschaftsordnung durch Desinformation und verdeckte Attacken (zum Beispiel Strahlung oder schädliche Schall-Angriffe)

Destabilisierung der Gesellschaftsordnung durch Desinformation und verdeckte Attacken (zum Beispiel Strahlung oder schädliche Schall-Angriffe) Stufe 3 setzt den Erfolg der ersten beiden Stufen voraus: Die Bevölkerung wendet sich gegeneinander und gegen die Regierung. Ein Bürgerkrieg bricht aus.

Dieses Manöver, so Scott, sei als kostengünstigster Weg gesehen worden, ein Land zu erschüttern. Und: "Wer auch immer es begonnen hat, wollte, dass wir es beenden". An diesem Punkt endet der Film schon: Amanda und Ruth sehen aus der Ferne das brennende New York. Wir erfahren: Guerilla-Armeen greifen Großstädte und das Weiße Haus an. Erhöhte Strahlungswerte werden festgestellt. Der Krieg hat tatsächlich begonnen.

Der Sinn und die Bedeutung von Leave the World Behind erklärt

Der Autor Rumaan Alam sagt über die Bedeutung von Leave the World Behind: "Im Buch passiert dieses und jenes, und [der Text] lehnt es ab, alles in einer Erklärung zusammenzufassen. Es gibt in keiner der beiden Versionen eine wirkliche Erklärung". Damit müssen wir uns nicht zufriedengeben.

Archie und Rose

Die Hauptaussage des Films lautet: Wir sind hilflos ohne Technik – und gleichzeitig ist ihre Existenz unser Fluch. Das Internet höhlt den Zusammenhalt der Gesellschaft mit seinen außer Kontrolle geratenen Informationsflüssen aus. Eine Aussage von Regisseur Sam Esmail gegenüber Entertainment Weekly stützt diese Deutung: "Ich bin mit Technik aufgewachsen und deshalb so abhängig von ihr. Ich fühle mich wie ein nutzloser Mensch ohne meine Technologie".

Ohne Digital-Technik keine Information, und ohne Information entsteht in Leave the World Behind Verunsicherung und schließlich Panik und Aggressivität: Es braucht nur einen kleinen Schubs, um aus dem steigenden Misstrauen zwischen den Bevölkerungspartikeln einen Bürgerkrieg zu entfachen. Leave the World Behind legt deshalb viel Wert auf die Beziehung zwischen Ruth und Amanda: Die junge afroamerikanische Frau und die weiße Mutter trauen einander erst dann über den Weg, wenn Zusammenhalt der wirklich letzte Ausweg ist. Der Nachbar Danny hilft seinen verzweifelten Mitmenschen, aber erst nach großem Widerstand.

Esmail betrachtet seinen Film als Gesprächsanstoß über diese Themen: "Es geht darum, in die eigenen Gedanken einzudringen und die Ängste zu entschlüsseln, die man in Bezug auf unsere Welt [...] hat, und sich davon so sehr bewegen zu lassen, dass man mit jemandem darüber spricht."

Esmails Vision ist durchaus optimistisch: Archie, Clay und G.H. Scott haben die Stufen der Gewalt überwunden und beschließen gemeinsam, in einen nahegelegenen Bunker zu flüchten. Aber was tragen die verwirrenden letzten Minuten des Films und die Friends-Klammer zur Aussage des Films bei?

Das Friends-Ende und die Bedeutung von Netflix

Ein Figuren-Schicksal haben wir noch nicht angesprochen: das von Rose Sandford (Farrah Mackenzie). Die Tochter von Amanda und Clay ist besessen von der Sitcom Friends. Auf der Fahrt ins Ferienhaus schaut sie die letzte Episode. Doch als das Internet ausfällt, bricht auch ihr Stream ab. Rose ist verzweifelt. Ohne Internet wird sie nie erfahren, wie die Geschichte von Rachel und Co. endet.

Rose verschwindet im letzten Akt. Wir treffen sie in der Villa wieder, unter der sich der modern ausgestattete Atombunker befindet. Das Mädchen betritt den Bunker und dort findet sie ein riesiges DVD-Regal. Staffel-Boxen von Buffy und Grey's Anatomy stehen dort. Und natürlich die letzte Staffel Friends: Netflix, aber als analoger Entertainment-Vorrat.

Was Friends über Leave the World Behind verrät

Es ist Roses Rettung: Sie legt die DVD ein und wählt im Menü die letzte Friends-Folge aus. Der berühmte Song von The Rembrandts, "I'll be there for you", startet und damit endet der Film, das Lied spielt in den Abspann hinein. Was bedeutet das? Zwei Dinge:

Bedeutung 1. Das Friends-Ende verdeutlicht auf einer harmlosen, aber direkt nachvollziehbaren Ebene die Fragilität von digitalen Medientechnologien und unsere Abhängigkeit davon. Einfaches Beispiel: Ihr könnt Leave the World Behind ausschließlich auf Netflix schauen. Eine DVD-Alternative wie bei Friends ist unwahrscheinlich. Ein DVD-Player lässt sich zudem nicht hacken und bietet in dem Bunker einen zusätzlichen analogen Schutzraum.

Bedeutung 2. Warum ausgerechnet Friends? Wenn es Sam Esmail nur darum gegangen wäre, zu zeigen, wie quälend es ist, das Ende einer Serie zu verpassen, wären die finalen Episoden von Game of Thrones oder Lost wahrscheinlich die passenderen Beispiele gewesen. Die Sitcom bringt etwas anderes mit: Wärme.

Archie wirft seiner Schwester zu Beginn an den Kopf, in Friends werde eine Zeit nostalgisch gefeiert, die es so nie gab. Das kann man anders sehen, aber die Freundesgruppe in Friends verkörpert ein Ideal von sozialem Zusammenhalt. Allein die liebevolle Textzeile des Intro-Songs "I'll be there for you" ("Ich werde für dich da sein") schafft einen bitteren Kontrast: Außerhalb des Bunkers und Roses Zuflucht zerbricht die Zivilisation und damit auch Werte wie Solidarität und Freundschaft.

Leave the World Behind ist seit dem 8. Dezember 2023 bei Netflix verfügbar.