Das gab es bei GNTM noch nie: Diese Herausforderung sorgt für absolute Weltpremiere

Seit auch männliche Models um den Sieg bei GNTM kämpfen, wurde das Showkonzept gehörig umgekrempelt. Heute Abend kommt es sogar zu einer absoluten Premiere.

Seit Jahren ist das Prozedere bei GNTM gleich: Die wenigen Models, die sich im toughen Wettbewerb nach vorne gekämpft haben, dürfen sich auf das begehrte Cover-Shooting für die Harper's Bazaar freuen. Kurz vor dem Finale müssen die Kandidatinnen zeigen, ob sie das Zeug haben, auf dem Titelblatt eines Modemagazins zu glänzen. Zwar nehmen alle verbleibenden Teilnehmerinnen am Photoshoot teil, doch nur die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel landet letztlich auf dem Cover. In diesem Jahr macht GNTM alles anders – und bricht mit der langjährigen Tradition.

"Ich bin hin und weg!" Das Cover-Shooting bei GNTM sorgt für absolute Premiere

Die 19. Staffel der beliebten Castingshow neigt sich dem Ende zu – das Finale ist zum Greifen nah. Die Nachwuchs-Models haben bereits Schauspiel-Challenges, Tanz-Auftritte und das obligatorische Nacktshooting überstanden, jetzt steht der nächste Schritt auf dem Weg zum Sieg an: das große Cover-Shooting für die Harper's Bazaar. So weit, so gewöhnlich.

Die aktuelle Staffel hat allerdings ein Problem: Erstmals kämpfen auch Male Models um den GNTM-Titel. Neben einer Siegerin wird es somit auch einen Sieger geben, der gebührend auf einem Cover gefeiert werden will. Die Lösung liegt nahe: Ein zweites Cover muss her.

Chefredakteurin Kerstin Schneider hebt laut Harper's Bazaar hervor, dass der Shoot gleich auf zweifache Weise eine Premiere für das Magazin sei:

Es gab noch nie ein männliches Model bei uns auf dem Cover der Harper’s Bazaar. Und dieses Jahr wird es gleich zwei Cover geben.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Harper's Bazaar-Chefredakteurin Kerstin Schneider.

Model-Mama Heidi Klum sieht es ähnlich. Auch sie zeigt sich begeistert, dass es erstmals ein männliches Model auf der Titelseite zu sehen gibt: "Ich bin hin und weg! Das ist eine Sensation dieses Jahr."

Wenn du dir selbst ein Bild davon machen willst, wie sich die Models beim Cover-Shoot schlagen, dann hast du heute Abend die Chance dazu. GNTM läuft immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Folgen werden auf Joyn live gestreamt und stehen anschließend zum Abruf bereit.