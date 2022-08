Das gab es im MCU noch nie: Iron Man-Nachfolgeserie schreibt Marvel-Geschichte

Ironheart soll auf Disney+ bald das Erbe Iron Mans regeln. Und setzt gleich neue Zeichen, die die Serie zum absoluten MCU-Vorreiter machen.

Die Disney+-Serie Ironheart will mutige neue Schritte gehen. Marvel-Überheld Iron Man (Robert Downey Jr.) soll mit Riri Williams/Ironheart (Dominique Thorne) endlich eine Nachfolgerin bekommen. Die größte Revolution ist aber das Casting selbst. Mit Zoe Terakes (Nine Perfect Strangers) wurde endlich die erste trans* Person für eine MCU-Rolle bei Disney+ besetzt.

Ironheart bei Disney+ zeigt mit Casting große MCU-Veränderung

Das berichtet Deadline . Welche Rolle Terakes spielen wird, ist noch nicht bekannt. Laut The Direct suchte Ironheart kürzlich nach der Besetzung für eine trans* Person in der Handlung, die "klug, selbstbewusst, geheimnisvoll" sei und einen "einzigartigen Sinn für Humor" besitze.

© Hulu/Amazon Zoe Terakes in Nine Perfect Strangers

Es ist gut möglich, dass Terakes eine befreundete Person im Kreis um Williams spielt, die als junge Erfinderin in die Fußstapfen Tony Starks tritt. Erste Set-Bilder zur MCU-Serie zeigten sie im Kampfanzug.

Theoretisch gab es in den Marvel-Netflix-Serien bereits trans* Personen, wobei diese Serien nicht von Marvel Studios, sondern dem inzwischen eingestampften Studio Marvel Television produziert wurden. Spider-Man: No Way Home hat derweil angedeutet, dass es sich bei der von trans* Schauspieler Zach Barack gespielten Nebenfigur Zach auch um eine trans* Person handelt.

Das Ironheart-Casting unter dem Dach von Disney+ ist aber eine andere Nummer und ein wichtiger Schritt in puncto Representation im MCU. Terakes verkörpert keine Randfigur, sondern eine Schlüsselrolle, wie Deadline betont. Das hat es noch nie zuvor in Hollywoods größtem und einflussreichstem Franchise gegeben.

Wann kommt die Marvel-Serie Ironheart mit Zoe Terakes zu Disney+?

Bis Fans mit Terakes eine schöne MCU-Revolution feiern dürfen, wird es aber noch dauern. Ironheart soll irgendwann im Laufe des Jahres 2023 bei Disney+ erscheinen.

