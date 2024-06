Das gab es in 47 Jahren Star Wars noch nie: The Acolyte bricht eine skurrile Jedi-Regel von George Lucas

Die Star Wars-Serie The Acolyte will neue Pfade beschreiten. Dabei bricht sie auch eine Jedi-Regel, die einst Franchise-Erfinder George Lucas aufgestellt hat.

Wer darf eigentlich ein Jedi sein? Die Auswahlkriterien für den edlen Orden des Star Wars-Universums sind streng: Ein Anwärter darf ein bestimmtes Alter nicht überschreiten. Er muss, spätestens seit der Prequel-Trilogie, eine Mindestanzahl an Midichlorianern mitbringen. Und er darf kein Wookie sein, wenn es nach George Lucas geht. Aber Star Wars: The Acolyte pfeift darauf.

Star Wars-Erfinder George Lucas wollte keine Wookie als Jedi

Die Wookie sind eine zottelige Art von Humanoiden, die den Planeten Kashyyyk bevölkern. Chewbacca (Peter Mayhew) ist der bekannteste von ihnen. Sie sind loyal, stark und tugendhaft. Warum wolle Lucas keine Wookie-Jedi?

Disney Jedi Gungi (Jonathan Lipow) in The Bad Batch

Wie Collider recherchiert hat, ging Lucas etwa gegen einen Wookie-Jedi im Videospiel Knights of the Old Republic II: The Sith Lords vor. Seine Firma Lucasfilm führte laut Bericht zeitweise eine Liste der Völker, die zum Jedi taugen. Wookies waren vom Beitritt des Jedi-Ordens ausgeschlossen, ebenso wie etwa die Sandleute von Tatooine. Warum genau Lucas oder seine Berater:innen so empfanden, ist nicht bekannt.

Star Wars: The Acolyte korrigiert den nervigsten Fehler der Skywalker-Saga

The Acolyte wirft George Lucas' Star Wars-Regel über den Haufen

Im Laufe der Zeit konnte sich Lucas aber offenbar mehr und mehr mit dem Gedanken zotteliger Lichtschwertträger anfreunden. Immer wieder gab es vereinzelte Wookie-Jedi, etwa in den Romanerweiterungen des Franchise. Spätestens mit dem Auftritt des Jedi-Schülers Gungi (Jonathan Lipow) in The Clone Wars schien sein Herz erweicht. Immerhin produzierte er die Serie. Die Figur kehrte später in Star Wars: The Bad Batch zurück.

Disney Kelnacca (Joonas Suotamo)

The Acolyte verstößt aber in besonderem Maße gegen seine alte Jedi-Regel: In 47 Jahren Star Wars-Geschichte seit dem Kinostart von Krieg der Sterne 1977 war noch nie ein Realfilm-Wookie als Jedi zu sehen. Das hat sich mit dem Auftritt von Kelnacca (Joonas Suotamo) geändert. Und warum auch nicht? Jedi sind seit jeher die Star Wars-Helden, Wookies die Gewinner der Herzen. Die Aufnahme der Zottelviecher unter die Ritter des Ordens ergibt am Ende nur Sinn.

Die ersten drei Folgen der Star Wars-Serie The Acolyte gibt es bei Disney+ zu streamen *. Folge 4 erscheint am 19. Juni 2024.

Podcast: The Acolyte zeigt Star Wars von einer ganz neuen Seite

Die neueste Star Wars-Serie bei Disney+ taucht als düsterer Mystery-Thriller tief in die Jedi-Vergangenheit ein. Aber lohnt sich The Acolyte auch?

The Acolyte spielt 100 Jahre vor Episode I und betritt damit Live-Action-Neuland. Wir sprechen sowohl über die unerwarteten Ansätze, mit denen sich die Star Wars-Serie von den bisherigen Disney+ Ausflügen abhebt und diskutieren, ob Jedi wirklich so heldenhaft sind wie gedacht.

