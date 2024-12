Das gab es noch nie: Vaiana 2 stellt jetzt schon einzigartigen Rekord in der Kinogeschichte auf

Das Animations-Sequel Vaiana 2 ist mehr als nur eine erfolgreiche Disney-Fortsetzung. Der Film brach an seinem ersten Wochenende gleich mehrere Kino-Rekorde.

Vergangene Woche segelte mit Vaiana 2 die langerwartete Fortsetzung zum Animations-Hit Vaiana in die Lichtspielhäuser. Am extra langen Thanksgiving-Wochenende dominierte die polynesische Disney-Prinzessin aber nicht nur die Kino-Charts, sondern brach gleich mehrere Rekorde.

Im Statement vom Maus-Haus heißt es unter anderem: "Vaiana 2 hat unsere hohen Erwartungen dieses Wochenende bei Weitem übertroffen und ist ein Testament dafür, was für ein Phänomen Vaiana geworden ist."

Vaiana 2 schreibt Kinogeschichte und bricht gleich mehrere Rekorde

An den ersten fünf Tagen nahm Vaiana laut The Hollywood Reporter sage und schreibe 221 Millionen US-Dollar ein. 135,3 Millionen allein am dreitätigen Feiertagswochenende. Gemeinsam mit Wicked und Gladiator II spricht man vom größten Kino-Thanksgiving aller Zeiten, das 420 Millionen Dollar (!) in die Kassen gespült haben soll. Doch auch solo konnte Vaiana 2 mehrere Rekorde zerschmettern.

Zu den bisher gebrochenen Rekorden, die auf Vaianas Konto gehen, zählen:

Größtes 5-Tage-Debüt aller Zeiten

Größte 5-Tage-Einnahmen zu Thanksgiving

Größtes 5-Tage-Debüt (national)

Größtes 3-Tage-Animations-Debüt von Disney

Größte Black Friday-Einnahmen

Größte Thanksgiving-Einnahmen

Größtes Debüt für einen Disney-Animationstitel

In den Schatten stellte Vaiana damit die Rekorde von Die Eiskönigin - Völlig unverfroren, und dessen Sequel sowie den Der Super Mario Bros. Film. Im Ranking der erfolgreichsten Animationsfilm-Debüts (nicht nur Disney) steht das Fantasy-Musical auf Platz 3 – direkt hinter Die Unglaublichen 2 auf Platz 2 und dem diesjährigen Überraschungs-Hit Alles steht Kopf 2 auf Platz 1.

Der Vaiana-Realfilm ist bereits auf dem Weg

Vaiana 3 wurde noch nicht offiziell von Disney bestätigt, auch wenn die Originalsprecherin Auli'i Cravalho längst großes Interesse bekundet hat. Ein ganz anderer Film ist aber bereits im Kasten – und zwar die Live-Action-Adaption Vaiana. Das Besondere an der Realfilm-Version: Dwayne Johnson, der den Halbgott Maui in der englischen Originalversion der Animationsfilme vertont, schlüpft auch in Fleisch und Blut in die Rolle.

In den deutschen Kinos ist Vaiana 2 seit dem 28. November 2024 zu sehen. Der Live-Action-Film soll am 9. Juli 2026 erscheinen.