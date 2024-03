Das gab's bei Netflix noch nie: Neue Serie geht in eines der größten TV-Genres und will sogar Grey’s Anatomy den Rang ablaufen

Netflix hat eine neue Serie bestellt, die es beim Streamer so noch nicht zu sehen gab. Die Krankenhaus-Serie Pulse wird Grey's Anatomy bald Konkurrenz machen.

Seit über 10 Jahren produziert Netflix massig Original-Serien. Umso erstaunlicher ist es, dass der Streamer in all der Zeit noch keine richtige Krankenhaus-Serie hervorgebracht hat. Die Serie Grey's Anatomy, die diesen Monat bereits in die 20. Staffel startet, ist der beste Beweis, dass sich das Genre immer noch großer Beliebtheit erfreut.

Nicht nur die medizinischen und romantischen Notfälle im Grey Sloan Memorial Hospital, sondern auch Serien wie The Good Doctor, Atlanta Medical oder New Amsterdam begeisterten in den letzten Jahren das Publikum. Jetzt will auch Netflix ein Stück vom Kuchen abhaben.

Mit Pulse eifert Netflix der Krankenhaus-Serie Grey's Anatomy nach

Der Streamer gab mit Pulse seine allererste Procedural-Krankenhaus-Serie in Auftrag – also ein Serienformat, das wie klassisches US-Network-Fernsehen nach dem Fall-der-Woche-Prinzip aufgebaut ist. Wie in Grey's Anatomy steht auch hier der dramatische Alltag in einem modernen Traumazentrum der Stufe I im Zentrum, allerdings in Miami und nicht in Seattle.

NBC/ABC Krankenhaus-Serie sind extrem beliebt

Für das medizinische Personal des meistbesuchten Krankenhauses der Stadt stehen dabei unterschiedlichste Notfälle an der Tagesordnung. Turbulent geht es natürlich auch unter den Mediziner:innen zu. So wird unter anderem die Notfallärztin Dani Simms unerwartet zur leitenden Assistenzärztin befördert, obwohl sie gerade erst mit einer kontroversen romantischen Beziehung für Aufsehen sorgte.

Schöpferin der Serie ist die noch recht unbekannte Zoe Robyn, die sich den Showrunner-Posten mit einem erfahrenen TV-Macher teilt. Co-Showrunner und Produzent ist nämlich Carlton Cuse, der nicht nur den Mystery-Hit Lost mitleitete, sondern auch Serien wie Bates Motel, Tom Clancy’s Jack Ryan und Locke & Key entwickelte.

Zu Besetzung der Serie ist noch nicht viel bekannt. Als erstes Cast-Mitglied wurde Justina Machado verkündet, die als brillante Ärztin Natalie Cruz zu sehen sein wird. Machado ist Serienfans unter anderem aus Six Feet Under und der Netflix-Comedy One Day at a Time bekannt. Krankenhaus-Serien-Erfahrung bringt sie ebenfalls mit: Sie spielte kleinere Rollen in Emergency Room und dem Grey's Anatomy Spin-off Private Practice.

Wann startete die Krankenhaus-Serie Pulse bei Netflix?

Ein Startdatum ist bisher nicht bekannt. Da die Dreharbeiten zur Serie erst in den kommenden Wochen beginnen, ist mit einer Veröffentlichung 2025 auf Netflix zu rechnen. Auch die Anzahl der Episoden hat der Streaming-Dienst noch nicht verraten.