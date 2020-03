Das Gedächtnis-Quiz: Testet mit dem Onward-Trailer eure Erinnerung

In Onward geht es magisch zu. Wir stellen pünktlich zum Kinostart euer Gedächtnis auf die Probe und testen anhand des Pixar-Trailers, wie magisch es ist.

Mit Onward: Keine halben Sachen startet am 5. März 2020 der neuste Pixar-Animationsfilm in den deutschen Kinos. Darin versuchen zwei jugendliche Elfen-Brüder, ihren verstorbenen Vater für einen Tag zurückzubringen. Der dafür notwendige Zauber geht aber ganz buchstäblich in die Hose und so müssen sie sich auf eine magische Mission begeben, um ein Wiedersehen vielleicht doch noch zu ermöglichen.

Wer Pixars Fantasy-Abenteuer mit Harry Potter- und Herr der Ringe-Anleihen noch nicht gesehen hat, dürfte zumindest schon über den Trailer gelacht haben. Der ist es auch, auf dem wir unser Gedächtnistraining mittels Trailer aufbauen. Und zwar ganz spoilerfrei.

Pixars Onward: Das Gedächtnisnis-Quiz - so funktioniert's

Bereit zum Gehirn-Jogging mit Fabelwesen-Unterstützung? Dann aufgepasst, denn hier sind für Pixar-Fans und andere Mutige die Regeln für das Onward-Quiz:

© Disney Wie in der Schule: Der Test zu Onward

1. Trailer ansehen : Schaut euch den Trailer zu Pixars Onward an. Am besten einmal vollständig von vorn bis hinten. Wenn ihr zur vergesslichen Sorte des Homo Sapiens gehört, gern auch mehrfach.

: Schaut euch den Trailer zu Pixars Onward an. Am besten einmal vollständig von vorn bis hinten. Wenn ihr zur vergesslichen Sorte des Homo Sapiens gehört, gern auch mehrfach. 2. Gehirnzellen anschmeißen : Versucht euch beim Schauen so viele Details wie möglich zu merken (Sätze, Figuren, Hintergrund-Geschehen ... alles!)

: Versucht euch beim Schauen so viele Details wie möglich zu merken (Sätze, Figuren, Hintergrund-Geschehen ... alles!) 3. Erinnerung im Quiz testen: Wendet euch jetzt dem Quiz zu und versucht so viele Fragen wie möglich nur mit Hilfe eures Gedächtnisses zu beantworten.

Klar soweit? Dann gibt es jetzt hier den Trailer, den ihr euch sehr genau anschauen solltet, bevor ihr zu Onwards Video-Wissenstest übergeht.

Onward - Trailer (Deutsch) HD

Auf die Plätze, fertig, los! - Das Onward-Trailer-Quiz

Na? Glaubt ihr, dass alle wichtigen Dinge aus dem Trailer zu Pixars Onward in eurem Kurzzeitgedächtnis verankert wurden? Dann stürzt euch zusammen mit Ian und Barley Lightfoot am besten sofort und mit noch glühendem Kopf in unseren Test eurer kleinen grauen Zellen!

Jetzt sind wir aber gespannt. Wie viele Richtige habt ihr im Quiz zum Trailer von Pixars Onward erzielt? Gehört ihr zur Spezies Gedächtnis-wie-ein-Sieb oder doch zu den messerscharfen Gehirnschmalz-Nutzern mit fotografischer Erinnerung?

Verratet uns in den Kommentaren, wie das Onward-Quiz für euch gelaufen ist!