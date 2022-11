Das größte Film-Highlight bei Netflix im Dezember: Langer Trailer zu Daniel Craigs neuem Fall in Knives Out 2

Ex-James Bond Daniel Craig wird in Knives Out 2 auf Netflix bald einen neuen Mordfall lösen müssen. Der neue Trailer zeigt, dass es dabei selbst für ihn tränenreich wird.

Krimi-Fans halten ihre Luft an. Im Dezember soll Daniel Craigs Benoit Blanc endlich wieder ermitteln. Der neue Trailer zu Glass Onion: A Knives Out Mystery enthüllt, was für eine geballte Ladung an Spannung, Spaß und Blutvergießen den Netflix-Abonnent:innen ins Haus steht. Und richtig persönlich wird es auch.

Schaut hier den neuen Knives Out 2-Trailer auf Englisch:

Glass Onion: A Knives Out Mystery - Trailer (Deutsch) HD

Im Netflix-Kracher Knives Out 2 plant ein Milliardär seinen eigenen Tod

Denn wie man im Trailer sehen kann, vergießt hier Blanc bereits Tränen. Welches Ereignis die Trauer hervorgerufen hat, ist natürlich noch völlig offen. Eigentlich hat nur Tech-Milliardär Miles Bron (Edward Norton) ein paar Bekannte wie den YouTube-Star Duke (Dave Bautista) auf seine Insel eingeladen, um eine Art Mord im Dunkeln für Reiche zu spielen. Und er will selbst das Opfer sein.

Natürlich kommt es anders, es gibt tatsächlich einen Toten und der Rest der Abendgesellschaft wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach wunderbar in die Haare kriegen. Wie schon im ersten Knives Out liegt hier der Reiz nicht nur in der Krimi-Story, sondern vor allem auch im berauschenden Schauspiel von Stars wie Norton, Craig, Kathryn Hahn oder Ethan Hawke.

Wann kommt Glass Onion mit James Bond-Star Daniel Craig zu Netflix?

Bis es so weit ist, müssen sich Krimi-Fans noch ein wenig gedulden. Glass Onion: A Knives Out Mystery soll am 23. Dezember 2022 bei Netflix erscheinen. Regie führt wie beim Vorgänger Star Wars 8: Die letzten Jedi-Regisseur Rian Johnson.

