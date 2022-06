Das größte MCU-Geheimnis wird bald gelüftet: Marvel-Boss teast Hinweise vor unseren Augen

Viele Marvel-Fans rätseln, wo es im MCU künftig hingeht. Kevin Feige zufolge gab es bereits jede Menge Andeutungen auf "die nächste Saga".

Phase 4 ist mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Ms. Marvel und dem bald erscheinenden Thor 4: Love and Thunder in vollem Gange. Viele Fans fragen sich, welche große Enthüllung dem MCU wohl als nächstes bevorsteht. Und laut Marvel-Chef Kevin Feige befindet sie sich direkt vor unseren Augen.

Marvel-Guru über nächste MCU-Schritte: "Es gab schon viele Hinweise"

Das erklärte er jetzt Total Film (zitiert von Games Radar ):

Wir nähern uns dem Ende von Phase 4. Die Leute werden bald sehen, wohin die nächste Saga führt. Es gab schon viele Hinweise, die zumindest für mich offensichtlich sind. Aber wir werden in den nächsten Monaten etwas direkter sein [...], damit die Leute mehr von unserem Plan zu Gesicht bekommen.

Feige hält sich selbstverständlich gewohnt vage. Zuletzt gab es im MCU viele Neuerungen, die die künftige Richtung andeuten könnten. So etwa die Multiversen-Expansion in Doctor Strange 2 oder die Marvel-Götter in Eternals. Aber ein exaktes Bild ergibt sich für viele Fans noch nicht.

Wann wird der große Marvel-Plan fürs MCU enthüllt?

Welches kommende Marvel-Projekt tatsächlich "etwas direkter" den MCU-Masterplan enthüllen wird, ist noch unklar. Nach Thor 4 scheinen etwa Ant-Man and the Wasp: Quantumania oder die Disney+-Serie Secret Invasion spannende Kandidaten zu sein.

Was wird im MCU eurer Meinung nach als nächstes passieren?