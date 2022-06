"Mein letzter Marvel-Film": Chris Hemsworth hat schlechte Nachrichten für MCU-Fans

Chris Hemsworth spielt den Marvel-Helden Thor schon seit über 10 Jahren. Jetzt deutet er an, dass Thor 4 sein letzter MCU-Einsatz sein könnte.

Marvel-Fans mussten sich in den letzten Jahren von einer MCU-Ikone nach der anderen verabschieden. Nach Iron Man und Black Widow könnte jetzt auch Chris Hemsworth als Odinssohn in Thor 4: Love and Thunder seinen Hut nehmen. Das verrät er in einem Interview.

Chris Hemsworth deutet MCU-Abschied in Thor 4 an

Im Gespräch mit Wired sagte er:

Mein jüngster Marvel-Film war Thor 4, und es könnte mein letzter sein, ich weiß es nicht. Es war eine wilde, lustige und verrückte Erfahrung, wie alle Filme von Taika Waititi. Ich spiele diese Figur jetzt seit zehn, elf Jahren, und jedes Mal war es neu und aufregend, und dieser Dreh war da keine Ausnahme.

Seine Worte werden für viele MCU-Fans ein Schock sein, immerhin zählt Hemsworths Thor zu den beliebtesten MCU-Urgesteinen. Natalie Portmans Besetzung als Story-Nachfolgerin Mighty Thor deutete einen Zeitenwechsel an. So geradlinig wie der Schauspieler selbst hat den möglichen Abschied allerdings noch niemand zur Sprache gebracht.

Wann kommt Chris Hemsworths womöglich letzter Marvel-Film ins Kino?

Ob und wie Thor abtritt, werden Fans schon bald herausfinden. Thor 4 kommt am 6. Juli 2022 in die Kinos. Bis dahin muss die Hemsworth-Community feste die Daumen drücken.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

Glaubt ihr an Chris Hemsworths Abschied in Thor 4?