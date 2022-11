Das hat sich nicht mal Star Wars getraut: Harrison Ford wird für erste Indiana Jones 5-Szene digital verjüngt

Anders als in Star Wars soll Harrison Ford für Indiana Jones 5 verjüngt werden. Technologie-Skeptiker will der Star selbst beruhigen.

Endlich sind ein paar wenige Story-Details zu Indiana Jones 5 durchgesickert. Eine der enthüllten Szenen wird einen Schritt gehen, vor dem selbst Star Wars zurückschreckte. Harrison Ford wird digital verjüngt. Und kämpft wieder gegen Nazis.

Jünger als bei Star Wars: Harrison Ford attackiert Nazi-Burg

Das will Empire von Regisseur James Mangold erfahren haben. So beginne der Film mit einer Sequenz, die Zuschauer:innen ins Jahr 1944 zurückversetze. In eine Burg voller Nazis. Durch das Wunder der Verjüngungstechnologie gebe es ein Wiedersehen mit dem Indy der Jäger des verlorenen Schatzes-Ära. "Und dann finden wir uns im Jahre 1969 wieder", erklärt der Filmemacher.

© Disney Digital verjüngte Version von Carrie Fisher in Rogue One: A Star Wars Story

Ob die Anfangsszene nun eine Erinnerung oder eine Traumsequenz darstellt, ist nicht bekannt. Die Verjüngung des Hauptdarstellers mag einigen Fans zweifelhaft vorkommen, war sie doch bereits in Filmen wie Rogue One: A Star Wars Story oder The Irishman sehr umstritten. Und selbst die letzte Star Wars-Trilogie ließ Fords Gesicht unangetastet. Skeptiker kann der Darsteller allerdings beruhigen:

Das ist das erste Mal, dass ich so was sehe und tatsächlich glaube. Es ist ein bisschen unheimlich. [...] Ich will gar nicht wissen, wie das funktioniert. Aber es funktioniert.

Wann kommt Indiana Jones 5 mit Harrison Ford ins Kino?

Ob Indy-Fans zum gleichen Schluss kommen, wird sich noch zeigen. Die Messlatte liegt hoch. Die Anfangssequenzen der ersten drei Filme sind für viele Community-Mitglieder immerhin ein besonders innig geliebter Teil der Reihe. Indiana Jones 5 kommt am 29. Juni 2023 ins Kino.

