Das Kanu des Manitu ist offiziell der erfolgreichste Film des Jahres in Deutschland – 2 andere Blockbuster hatten keine Chance

Schafft er es oder schafft er es nicht? In den vergangenen Wochen haben wir uns gefragt, wie weit Das Kanu des Manitu in den Kinocharts klettern kann. Nun haben wir die Antwort: sehr weit.

Mit Der Schuh des Manitu hat Michael "Bully" Herbig den erfolgreichsten Film seit Beginn der aktuellen Zählung 1968 in die deutschen Kinos gebracht. Als Bully und Co. eine Fortsetzung der Western-Komödie ankündigten, war die Spannung in der Filmbranche natürlich groß, ob ihm ein solcher Erfolg erneut gelingen wird.

Seit Mitte August läuft Das Kanu des Manitu in den hiesigen Lichtspielhäusern und schon jetzt steht fest: An die knapp zwölf Millionen verkauften Tickets des Originals wird der zweite Teil nicht heranreichen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Film gefloppt ist. Im Gegenteil: Die neue Winnetou-Parodie führt die Kinocharts 2025 an.

Das Kanu des Manitu schlägt Minecraft und Lilo & Stitch

Ausgehend von den Zahlen von InsideKino hat es Das Kanu des Manitu im Zuge der jüngsten Spielwoche zum erfolgreichsten Film des Jahres in Deutschland geschafft. 3,8 Millionen Tickets wurden bislang für das gutgelaunte Abenteuer an den Kinokassen gelöst, was einem Umsatz von rund 38 Millionen Euro entspricht.

Damit setzt sich Das Kanu des Manitu gegen zwei große Hollywood-Blockbuster durch, die bislang die deutschen Kinocharts 2025 dominierten: Ein Minecraft Film (3,5 Millionen verkaufte Tickets mit einem Umsatz von 36 Millionen Euro) und Lilo & Stitch (3,3 Millionen verkaufte Tickets mit einem Umsat von 32 Millionen Euro).

Die Top 10 der erfolgreichsten Filme 2025 in Deutschland:

Es gibt noch Konkurrenz für Das Kanu des Manitu

Das Kinojahr ist aber noch nicht gelaufen. Mit Avatar: Fire and Ash, Wicked: Teil 2 und Zoomania 2 erwarten uns in den kommenden Monaten noch ein paar große US-Blockbuster, die ein breites Publikum ansprechen und Das Kanu des Manitu gefährlich werden könnten. Auch aus Deutschland gibt es Konkurrenz.

Mehr zu Das Kanu des Manitu:

Wo Bully auf die Manitu-Nostalgie beim Publikum setzt, meldet sich Christoph Maria Herbst bald als Bernd Stromberg auf der großen Leinwand zurück. Darüber hinaus geht die sehr beliebte Fantasy-Reihe Die Schule der magischen Tiere in die vierte Runde. Der vorherige Teil hatte über drei Millionen Menschen ins Kino gelockt.