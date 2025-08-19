Das Kanu des Manitu macht etwas, was bei Der Schuh des Manitu noch unmöglich war

Für die Schuh des Manitu-Fortsetzung hat sich Bully einen Lebenstraum erfüllt. Eine Schlüsselszene in Das Kanu des Manitu wurde in den USA gedreht. Ohne sie wäre die Fortsetzung wohl nicht entstanden.

Nach 24 Jahren hat Michael "Bully" Herbig mit Das Kanu des Manitu eine Fortsetzung zu seinem Sensationserfolg Der Schuh des Manitu ins Kino gebracht. Die Lust auf den Western-Klamauk ist ungebrochen, denn Teil 2 hat übers Startwochenende direkt fantastische Zahlen erreicht.

Fast wäre Das Kanu des Manitu aber an einem wertvollen Detail gescheitert, ohne das Bully den Film nicht drehen wollte. Am Ende konnte er sich doch noch einen Lebenstraum erfüllen.

Achtung, ab hier folgt ein Spoiler zur Handlung von Das Kanu des Manitu!

Bully drehte bedeutende Kanu des Manitu-Szene in den USA

In der Fortsetzung der Western-Parodie enthüllt Bullys Abahachi irgendwann, dass er als Kind adoptiert wurde und daher gar keine indigenen Wurzeln hat. In einer späten Schlüsselszene von Das Kanu des Manitu tritt er schließlich mit Ranger (Christian Tramitz) vor seinem Apachen-Stamm auf, um die Lebenslüge zu enthüllen und um Akzeptanz zu bitten.

Mit der Szene, die vor echten Natives in der Nähe von Santa Fe gefilmt wurde, erfüllte sich Bully den Traum, endlich in den USA zu drehen. Für Der Schuh des Manitu war die Amerika-Reise noch zu aufwändig und nicht realisierbar. Gegenüber Filmtourismus.de erklärte der Regisseur zu den zwei USA-Drehtagen mit Cast und Crew:

Aus Produzentensicht darf man mir gern vorwerfen, dass ich einen Vogel habe. Ich bin aber so weit gegangen, dass ich schon früh gesagt habe: 'Wenn wir diese eine Szene nicht in den USA drehen, dann wird es keine Fortsetzung geben.'

Ansonsten wurde auch die Fortsetzung von Der Schuh des Manitu in Deutschland und Spanien gedreht. Für eine längere Sequenz wurde das Innere einer Höhle extra in Halle 9 der Bavaria Studios bei München gebaut, während auch in der Nähe der spanischen Hafenstadt Alicante gefilmt wurde.

Kommt Der Schuh des Manitu 3?

Zu einem dritten Teil aus dem Schuh des Manu-Universum gibt es noch keine offiziellen Infos. Bully verriet bei der Pressekonferenz zum Kinostart, dass er anfangs die Idee hatte, direkt zwei Fortsetzungen am Stück zu drehen. Schlussendlich wurde dieser Plan aber nicht umgesetzt. Falls Der Schuh des Manitu 3 bestätigt werden sollte, müssen Fans hoffentlich nicht nochmal 24 Jahre auf den nächsten Film warten.