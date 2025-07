Das Kanu des Manitu schafft, was noch keinem einzigen deutschen Film zuvor gelungen ist

Die Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu wird von Constantin Film als großer Sommer-Blockbuster positioniert. Jetzt steht ein spannendes Detail zum Kinostart fest.

In wenigen Wochen ist es endlich so weit: Das Kanu des Manitu erobert die hiesigen Lichtspielhäuser und bringt die beliebten Figuren aus dem Bully-Kosmos zurück, allen voran die ungleichen Blutsbrüder Abahachi und Ranger. Wie sich herausstellt, erwartet uns ein Eventfilm der Superlative, der mit einer Besonderheit aufwartet.

Das Kanu des Manitu ist der erste deutsche IMAX-Film

Constantin Film verrät in einer neuen Pressemitteilung, dass die Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu der erste deutsche Film ist, der eine IMAX-Auswertung erhält. Versprochen werden kristallklare Bilder und ein perfektes Klangerlebnis. Michael "Bully" Herbig zeigt sich sichtlich begeistert von der erweiterten Kinoauswertung.

In einem kurzen Statement sagt das Manitu-Mastermind:

Meine Freude ist so riesig, wie die gigantische IMAX-Leinwand! Das Kanu des Manitu in diesem fantastischen Format zeigen zu können, ist für uns ein absolutes Highlight. Größer geht’s nicht!

Für viele Fans der Western-Parodie stellt sich nun die Frage, wo es Teil 2 zu Der Schuh des Manitu dann überhaupt auf einer IMAX-Leinwand zu sehen gibt. Constantin Film hat bereits die Antwort parat und teilt eine Liste mit neun Kinos.

Alle IMAX-Kinos in Deutschland, die Das Kanu des Manitu zeigen:

Filmpalast Kassel

Cstar Metropolis Frankfurt

Cstar Dortmund

UCI Ruhrpark Bochum

UCI Ruhrpark Düsseldorf

Filmpalast ZKM Karlsruhe

Traumpalast Leonberg

UCI Wandsbek Hamburg

UCI Luxe Berlin

Alle IMAX-Kinos in Österreich, die Das Kanu des Manitu zeigen:

CPXX APOLLO Wien

CPXX SCS Wiener Neudorf

CPXX DONAUPLEX Wien

CPXX Graz

CPXX Hohenems

CINEPLEXX Innsbruck

MEGAPLEX St. Pölten

MEGAPLEX Pasching

Alle IMAX-Kinos in der Schweiz, die Das Kanu des Manitu zeigen:

Abaton Zürich

Pathé Spreitenbach Spreitenbach

Pathé Westside Bern

Blue Cinedome Muri Bern

Pathé Mall of Switzerland, Luzern

Blue Cinema Chur

Und wann startet Das Kanu des Manitu überhaupt im Kino?

Auch in Österreich und in der Schweiz kommt Das Kanu des Manitu im IMAX-Format ins Kino. Nachfolgend findet ihr alle Spielstätten, wo ihr die Blockbuster-Komödie auf der riesigen Leinwand sehen könnt.

Ab dem 14. August 2025 könnt ihr euch wieder im Wilden Westen verlieren. Dann startet Das Kanu des Manitu in den deutschen Kinos. Neben dem Dreamteam Bully, Christian Tramitz und Rick Kavanian gehören Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop und Merlin Sandmeyer zum Cast der Fortsetzung. Auch Sky du Mont kehrt zurück.

In Teil 2 geraten Abahachi und Ranger in eine missliche Lage. Ehe sie sich versehen, sollen die beiden am Galgen hängen. In letzter Sekunde meldet sich mit Dimitri jedoch ein alter Bekannter zurück, der seinen alten Weggefährten aus der Patsche hilft. Das ist allerdings erst der Anfang eines Abenteuers, das mit "Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen" aufwartet, wie es in der offiziellen Synopse heißt.