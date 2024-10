Das neue DC-Universum beginnt: Trailer zu harter Superhelden-Serie, die das Suicide Squad in Rente schickt

Der Startschuss für James Gunns DC-Lauf beginnt noch dieses Jahr mit einer monströseren Version von Suicide Squad. Hier ist der ausführliche Trailer dazu.

James Gunn hat so einiges vor mit seiner Gods and Monsters-Neuauflage des DC Comics-Filmuniversums. Doch bevor er 2025 mit David Corenswet in engen Hosen sein Reboot von Superman präsentiert, macht noch dieses Jahr eine neue DC-Serie den Anfang: Creature Commandos.

Wer das schurkische Suicide Squad kennt, ist mit dem Konzept von zwielichtigen Metahumans mit Superkräften, die als Team gegen eine größere Bedrohung angehen sollen, vertraut. Und für noch mehr Vertrautheit ist hier der englische Trailer zur Animationsserie:

Creature Commandos - S01 Trailer (English) HD

Wer sind die DC-"Superhelden" der Creature Commandos?

Superkräfte-Zusammentrommlerin Amanda Waller (mit der Stimme von Viola Davis in der englischen Originalversion) soll nach den Ereignissen aus The Suicide Squad und Peacemaker keine Menschenleben mehr riskieren. Zum Glück steht ihr auch eine ganze Menagerie an Filmmonstern zur Rekrutierung zur Verfügung, die sie ohne Einschränkung gegen den Feind hetzen darf.

So werden unter Anführer Rick Flag Sr. (Frank Grillo) die Amphibien-Wissenschaftlerin Nina Mazursky (Zeo Chao), der radioaktive Dr. Phosphorus (Alan Tudyk), Eric Frankenstein (David Harbour), G.I. Robot und Weasel (beide Sean Gunn) sowie Frankensteins Braut (Indira Varma) zu einem unheimlichen Black-Ops-Team zusammengestellt.



"Ihr wolltet Monster? Ihr kriegt Monster", heißt es in der äußerst blutigen Vorschau inklusive explodierender Köpfe und durch die Gegend fliegender Augen. Diese soll vor allem klarmachen, dass es sich dabei nicht um eine Comic-Sendung für Kinder handelt.

Wann und wo ist die DC-Serie Creature Commandos zu sehen?

Creature Commandos startet am 5. Dezember 2024 mit einer von Showrunner James Gunn geschriebenen Episode beim HBO-Streamer Max in den USA. Danach geht es wöchentlich mit jeweils einer von insgesamt sieben Folgen aus Staffel 1 weiter. Wann und wo die edgy Animationsserie nach Deutschland kommt, wissen bisher nur Metahumans mit Wahrsagekräften.

Und wer DC-Serien doch lieber in Live-Action mit Menschen aus Fleisch und Blut bevorzugt:

Podcast für DC-Fans: Lohnt sich die The Batman-Fortsetzung The Penguin?

Die The Batman-Fortsetzung The Penguin zeichnet ein düsteres Bild von Gotham ganz ohne Bruce Wayne. Im Podcast-Check verraten wird euch, ob sich der düstere und brutale Gangster-Thriller mit DC-Schurken lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Spin-off-Serie The Penguin führt nach The Batman erneut in den Großstadtmoloch von Gotham – und von Batman fehlt diesmal jede Spur. Stattdessen folgen wir Colin Farrell als unberechenbarer Bösewicht Oz Cobb in eine brutale Gangster-Geschichte, die sich wie ein Mix aus Die Sopranos, The Wire und Netflix’ früheren Marvel-Serien anfühlt.