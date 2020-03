Das neue Fluch der Karibik: The Rock & Emily Blunt jagen durch Disneys Jungle Cruise

Aus dem Hause Disney erwartet uns dieses Jahr der Abenteuer-Blockbuster Jungle Cruise mit Emily Blunt und Dwayne Johnson in den Hauptrollen. Wir haben den neuen Trailer für euch.

Mit der Verfilmung einer Attraktion aus einem seiner Freizeitparks konnte Disney schon einmal große Erfolg feiern. Die Rede ist natürlich von der Fluch der Karibik-Reihe, die auf der Pirates of the Caribbean-Themenfahrt basiert. Mit Jungle Cruise kommt nun eine weitere Verfilmung einer Disneyland-Attraktion in die Kinos.

Neuer Jungle Cruise-Trailer mit Emily Blunt und Dwayne Johnson

Ursprünglich sollte Jungle Cruise bereits im Oktober 2019 in den Kinos starten, doch dann wurde der Disney-Blockbuster um ein Dreivierteljahr verschoben. Am 23. Juli 2020 erobert der Film nun die deutschen Kinos. Nachfolgend findet ihr das neue Poster.

© Disney Jungle Cruise

Jungle Cruise spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts und erzählt von Frank (Dwayne Johnson), der Kapitän eines beschaulichen Flussschiffes ist. Gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Lily Houghton (Emily Blunt) und ihrem Bruder McGregor (Jack Whitehall) befindet er sich auf einer Reise, die das Trio immer tiefer in den Dschungel hineinbringt.



Dort erhoffen sie sich, den Baum des Lebens zu finden, der heilende Kräfte besitzen soll. Auf dem Weg gilt es jedoch, jede Menge Hindernisse zu überwinden. Angefangen bei gefährlichen Tieren bis hin zu einem deutschen Expeditionstrupp, der es ebenfalls auf den Baum des Lebens abgesehen hat: Frank, Lily und McGregor müssen einige Herausforderungen meistern, um an ihr Ziel zu gelangen.

Jungle Cruise besitzt nicht nur das Potential, zu Disneys neuem Fluch der Karibik zu werden, sondern ähnelt ebenfalls zwei anderen Filmen. Auf der einen Seite sind im Trailer viele Indiana Jones-Vibes zu entdecken. Auf der anderen Seite stand offenbar der John Huston-Film African Queen Pate. An die Stelle von Humphrey Bogart und Katherine Hepburn treten nun Dwayne Johnson und Emily Blunt.

Darüber hinaus gehören Édgar Ramírez, Jesse Plemons und Paul Giamatti zum Cast des Films, der von Jaume Collet-Serra inszeniert wurde. Der wird demnächst auch Black Adam (ebenfalls mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle) auf die große Leinwand bringen. Zudem inszenierte er bereits einige vorzügliche Thriller, etwa das Liam Neeson-Vehikel The Commuter und den Haifilm The Shallows mit Blake Lively .

Jungle Cruise startet am 23. Juli 2020 in den deutschen Kinos.



