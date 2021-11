Das neue Sex and the City hat endlich ein Startdatum – und sieht komplett anders aus als vor 17 Jahren

Lange haben wir auf das Startdatum der neuen Sex and the City-Serie And Just Like That... gewartet. Jetzt gibt es endlich einen Trailer, der uns verrät, wann Carrie und Co. zurückkehren.

Mit Sex and the City hat HBO eine der einflussreichsten Serien der letzten drei Dekaden geschaffen. Von 1998 bis 2004 war die Comedy zum ersten Mal in den USA zu sehen. 17 Jahre später kehren Sarah Jessica Parker und Co. für ein neues New York-Abenteuer zurück. Jetzt steht das Startdatum das langerwarteten Fortsetzung fest.

And Just Like That ..., so der Titel der neuen Sex and the City-Serie, erscheint in den USA am 9. Dezember 2021 auf dem Streaming-Dienst HBO Max. In Deutschland müssen wir nicht länger warten. Hierzulande hat sich Sky die Rechte gesichert und zeigt die Episoden zeitgleich zur US-Ausstrahlung. Passend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Hier könnt ihr den Trailer zur And Just Like That ... schauen:

And Just Like That - S01 Trailer (Deutsch) HD

And Just Like That startet mit einer Doppelepisode. Der Rest der 1. Staffel wird im Wochentakt ausgestrahlt. In Deutschland ist die Serie neben Sky auch auf den Ablegern Sky Comedy, Sky Q und Sky Ticket abrufbar. Zur Verfügung stehen sowohl die englische Originalversion als auch die deutsche Synchronfassung.

Die offizielle Synopse lautet wie folgt:

"And Just Like That…" folgt Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern.

Schon länger ist bekannt, dass nur drei der vier Originalstars am Start sind. Kim Cattrall kehrt nicht als Samantha Jones zurück. Dafür wartet der Cast von Just Like That... mit Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler auf.



Sex and the City hat es insgesamt auf 6 Staffeln mit 94 Episoden geschafft. 2008 und 2010 erschienen zwei aufwendig produzierte Filme fürs Kino. Vier Jahre später folgte mit The Carrie Diaries eine Prequel-Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Candance Bushnell basierte, es jedoch nur auf zwei Staffeln brachte.

