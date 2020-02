Das Oscar-Quiz: Beweist euer Schauspieler-Wissen

Es wird Zeit, die Erinnerungen zu aktivieren, denn wir testen, wie gut ihr euch an vergangene Oscargewinner und Nominierte der Kategorien Beste/r Haupt- und Nebendarsteller/in erinnert.

In einer Woche, also am 9. Februar 2020, werden die Oscars in Los Angeles zum 92. Mal verliehen. Besondere Beachtung finden dabei natürlich nicht zuletzt die Schauspielerinnen und Schauspieler, die als Haupt- und Nebendarsteller für einen Academy Award nominiert wurden.

Für gefeierte Darsteller, die schon lange im Geschäft sind, ist die Auszeichnung mit einem Oscar häufig das Siegel zur Würdigung ihrer Schauspielkunst. Für die Jüngeren oder weniger Bekannten kann der verliehene Goldjunge darüber hinaus die Karrieretüren noch ein Stück weiter aufstoßen.

Oscarprämierte Darsteller: Wer gewann ... und für was?

Nach 91 Verleihungen kommen wir auf 350 preisgekürte Darstellerinnen und Darsteller (und noch mehr, die leer ausgegangen sind). Da kann einen das Gedächtnis schon mal im Stich lassen, wenn es darum geht, sich daran zu erinnern, wer wofür gewonnen hat und wer "nur" nominiert war.

Bevor unter den diesjährigen nominierten Darstellern in den Sparten Bester Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin, Bester Nebendarsteller und Beste Nebendarstellerin also mindestens drei mit einem Oscar nach Hause gehen (die doppelt nominierte Scarlett Johannson macht diese Zahl möglich), halten wir euch dazu an, euch an vergangene Gewinner und auch an solche, die knapp an der begehrten Trophäe vorbeigeschrammt sind, zurückzuerinnern.

Na, war das kniffelig oder doch ziemlich einfach? Vielleicht wusstet ihr längst alles, vielleicht habt ihr aber auch noch etwas Neues gelernt. Verratet uns doch: Wie ist es bei euch gelaufen? Wie viele Richtige habt ihr in unserem Oscardarsteller-Quiz erreicht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Welchem Oscargewinner gönnt ihr seinen Sieg persönlich am meisten?