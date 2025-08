Das Reservat-Ende erklärt: Die Netflix-Serie verstört in den letzten Sekunden noch mit einem Twist

Das Reservat stand im Mai einige Zeit auf Platz 1 bei Netflix. Wir erklären, wie die beliebte Serie im Finale ausgeht und den bösen Twist.

Netflix ist Thriller-Land. Kurz nach dem Über-Hit Adolescence hatte im Mai eine andere Serie des Genres die Charts erklommen: Das Reservat erzählt vom Verschwinden einer philippinischen Au-pair-Frau in einer wohlhabenden dänischen Nachbarschaft. Wir erklären, was am Ende der packenden Geschichte passiert.

Darum geht's im Netflix-Thriller Das Reservat

Das Reservat spielt in einem noblen dänischen Viertel, in dem Cecilie (Marie Bach Hansen) mit ihrer Familie lebt. Als die Philippinerin Ruby (Donna Levkovski), die als Au-pair für Cecilies Nachbarn arbeitet, verschwindet, bröckelt die perfekte Fassade allerdings schnell.

Schaut euch hier den Trailer zu Das Reservat an:

Das Reservat - S01 Trailer 2 (English Subs) HD

Im Verlauf der Folgen wird Rubys toter Körper im Wasser eines Yachthafens gefunden. Die Polizeileitung geht schließlich von Selbstmord aus, aber Cecilie und Ermittlerin Aicha (Sara Fanta Traore) bezweifeln die Tat. Es kommt der Verdacht auf, dass die junge Au-pair-Frau in einem nahen Hotel vergewaltigt wurde. Cecilies Mann Mike (Simon Sears) ist aufgrund einer Vergewaltigung vorbestraft – und das Modell seines Wagens wurde am Hotel gesehen.

Doch er hat die Tat nicht begangen, das beweist ein DNA-Test. Schließlich gehen der Polizei die Spuren aus. Der Vollständigkeit halber willigt auch der Mann der Nachbarsfamilie, Rasmus (Lars Ranthe), in einen Test ein. Und hier beginnt die verstörende Wendung der Serie.

Die Auflösung von Das Reservat befindet sich die ganze Zeit vor eurer Nase

Auch Rasmus hat Ruby nicht vergewaltigt – doch ein Verwandter von ihm: Die Spuren in ihrem Körper stammen zu 21 % mit ihm überein. Es stellt sich heraus, dass Rasmus' minderjähriger Sohn Oscar (Frode Bilde Rønsholt) hinter der Tat stecken muss.

Die Lösung verbirgt sich in mehreren Szenen direkt vor den Nasen der Zuschauenden: Unter anderem will Oscars Freund, Cecilies Sohn (Lukas Zuperka), ihr eine Enthüllung mitteilen, doch sie weist ihn aus Zeitgründen zurück.

Wie sich schließlich herausstellt, pflegen die Jugendlichen eine Messenger-Gruppe, in der sie sich voyeuristische und pornografische Videos schicken. Im Finale wird klar, dass Oscar Ruby nackt gefilmt und vielleicht sogar ein Video von der Vergewaltigung angefertigt hat. Der Grund für seine Tat ist so simpel wie komplex: ein monströser Sinn für seine Privilegien, nach denen er besser ist als andere und frei über sie bestimmen kann. Das ist die Kehrseite der angeblich so makellosen Nachbarschaft, in der die Serie spielt.

Kurz vor dem Ende der Netflix-Serie kommt noch ein Twist

Die Beweise reichen allerdings nicht, um Oscar oder stellvertretend seine Eltern zu bestrafen. Vater Rasmus und Mutter Katarina (Danica Curcic) vernichten die Beweise gegen ihr Kind, das auf eine andere Schule wechseln soll, bis sich die Dinge beruhigt haben.

Doch als Cecilie Oscar ein letztes Mal sieht, enthüllt er ihr, dass seine Mutter am Vorabend ihres Verschwindens noch einmal mit Ruby gesprochen hat – womit er eine Lüge Katarinas aufdeckt. Hat sie von der Tat ihres Sohnes erfahren und Ruby getötet, um die Vergewaltigung zu vertuschen?

Klar beantwortet wird die Frage nicht, aber die Serie legt in ihren letzten Minuten eine Antwort nahe. Direkt darauf angesprochen, ob sie die Tat begangen habe, erklärt Katarina: "Was, wenn [ich es war]? Unsere Männer glauben, dass sich alles von alleine klärt." Und damit endet Das Reservat.