Das Reservat Staffel 2: Kommt eine Fortsetzung des brandneuen Netflix-Hits?

Bei Netflix hat sich die neue Thriller-Serie Das Reservat schnell zum Hit entwickelt. Wir klären euch über den aktuellen Stand einer möglichen 2. Staffel auf.

Seit dem Netflix-Release vor wenigen Tagen hat sich Das Reservat schnell an der Spitze der Streaming-Charts festgesetzt. In stolzen 44 Ländern thront die dänische Thriller-Serie auf Platz 1. Wer die sechs rund halbstündigen Folgen schon durchgeschaut hat, fragt sich vielleicht, ob auch eine 2. Staffel von Das Reservat kommen könnte. Hier erfahrt ihr die wichtigsten bisherigen Infos dazu.

Das Reservat Staffel 2 ist aus gutem Grund eher unwahrscheinlich

Aktuell ist eine 2. Staffel des Netflix-Hits nicht geplant. Das liegt vermutlich daran, dass Das Reservat als Miniserie konzipiert wurde, die zwar am Ende eine wichtige Frage unbeantwortet lässt, aber insgesamt eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt. Eine Fortsetzung der Thriller-Serie müsste also eine völlig neue Story eröffnen und hätte mit Staffel 1 wohl hauptsächlich den Titel gemeinsam.

Netflix wird eine 2. Staffel von Das Reservat vom Streaming-Erfolg abhängig machen. Der sieht gerade sehr gut aus, aber die langfristigen Zahlen werden eher über die Zukunft der Serie entscheiden.

Darum geht es in Das Reservat

In der Serie von Showrunnerin Ingeborg Topsøe lebt Hauptfigur Cecilie (Marie Bach Hansen) in einer der wohlhabendsten Gegenden Kopenhagens. Als das philippinische Au-Pair-Mädchen Ruby (Donna Levkovski) aus der Nachbarschaft eines Tages spurlos verschwindet, macht sich die Protagonistin mit ihrem eigenen Kindermädchen Angel (Excel Busano) auf die Suche nach der Vermissten. Von dieser wurde Cecilie vorher um Hilfe gebeten, wodurch sie ein Geheimnis hütet.



