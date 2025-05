In 44 Ländern auf Platz 1 und 100 Prozent bei Rotten Tomatoes: Neuer Netflix-Thriller wird gefeiert

Die aktuelle Nummer 1 in den Serien-Charts von Netflix ist ein Crime-Thriller aus Dänemark. Haben wir es mit dem nächsten Adolescence zu tun?

Dass dieses Jahr ein weiterer Krimi-Thriller von Netflix so intensiv und anhaltend von sich reden macht, wie der britische Vierteiler Adolescence, wirkt äußerst unwahrscheinlich. Der dänische Titel Das Reservat, der aktuell die Serien-Charts des Streamers dominiert, gibt sich aber große Mühe.

Das beweisen die internationale Platzierungen und der Review-Score der Serie, die seit dem 15. Mai 2025 bei Netflix zu finden ist.

Der Netflix-Thriller Das Reservat kommt international gut an

Laut FlixPatrol befindet sich Das Reservat bereits in 44 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts, was sich durchaus sehen lassen kann. Darüber hinaus genießt die Serie beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes einen Tomatometer-Wert von 100 Prozent. Auf Moviepilot ist die Community nach nur 29 Bewertungen noch nicht ganz überzeugt und gönnt dem Format vorerst einen Score von 6,4 von 10 Punkten. Ob das in den nächsten Tagen und Wochen so bleiben wird, wenn weitere ihr Urteil einloggen?

Das Reservat von Serienschöpferin Ingeborg Topsøe besteht aus sechs etwa halbstündigen Episoden, die sich locker an einem Abend wegbingen lassen. Und wer beim Finale nicht ganz mitkam oder schon eingeschlafen ist, findet hier noch eine Erklärung dazu. Aber Vorsicht: Es werden alle Twists inklusive Auflösung und Serienende gespoilert!

Worum geht es in Das Reservat überhaupt?

Cecilie (Marie Bach Hansen) residiert in einer der nobelsten Nachbarschaften Kopenhagens. Ihr Deluxe-Leben wird jedoch eines Tages auf den Kopf gestellt, als das philippinische Au-Pair-Mädchen der Nachbarn spurlos verschwindet. Gemeinsam mit ihrem eigenen Kindermädchen Angel (Excel Busano) macht sich die privilegierte Dänin auf die Suche nach Antworten. Auch aus Schuldgefühlen, denn Ruby (Donna Levkovski) hatte Cecilie erst kurz vor ihrem Verschwinden um Hilfe gebeten. Wie gut kennt sie ihre Nachbarschaft wirklich?

Das Reservat ist mit einer Staffel als Miniserie abgeschlossen. Über eine 2. Season wird man höchstens der Bezeichnung zum Trotz nachdenken, wenn das Format tatsächlich zu unwahrscheinlichen Adolescence-Höhen aufsteigt.