Das sind laut Schwarzenegger die 3 besten Action-Filme – und einen hätte er fast mit Quentin Tarantino neu verfilmt

Action-Star Arnold Schwarzenegger packt aus, welche seine Lieblings-Action-Filme sind – und wie er einen davon beinahe selbst mit Regie-Legende Quentin Tarantino gedreht hätte.

Wie das Magazin Far Out berichtet, hat Action-Star Arnold Schwarzenegger in einem Interview mit Rotten Tomatoes 2017 verraten, welche drei Action-Filme ihn am meisten inspirierten. Außerdem hätte er einen davon beinahe mit Quentin Tarantino gedreht.

Die 3 besten Action-Filme laut Arnold Schwarzenegger

Für Arnold Schwarzenegger sind besonders drei Filme aus dem eher Action-lastigen Genre von Bedeutung: erstens Der Pate von Francis Ford Coppolaaus dem Jahr 1972. Die meisten werden dabei eher an Gangsterfilm denken, aber Schwarzenegger lobt eine ganz besondere Sache:

(...) die Kombination von Handlung und Action. (...) wirklich gut ausgearbeitete Charaktere und all das. Ich meine, der Pate ist ohne jeden Zweifel einer der besten dieser Art.

Zweitens nennt Schwarzenegger die Sci-Fi-Action Westworld von Michael Crichton aus dem Jahr 1973:

Das ist zwar nicht der bekannteste Film, aber er hatte den größten Einfluss auf mich – er hat mich dazu gebracht, mich wirklich für die Rolle des Terminators zu interessieren. Denn Yul Brynner spielt eine Maschine, die nicht funktioniert, und es ist ein sehr gut gemachter Film, ein sehr gut geschriebener Film.

Und schließlich nennt Schwarzenegger den von Clint Eastwood inszenierten Erbarmungslos aus dem Jahr 1992:

Ich habe [Clint Eastwood] immer vergöttert, schon bevor ich nach Amerika kam. Ich liebte seine Westernfilme und verfolgte seine Karriere sehr genau, dann freundete ich mich mit ihm an und bewunderte ihn wirklich.

Schwarzenegger legt eine sorgfältig ausgewählte Mischung an den Tag bei seinen liebsten Action-Filmen. Da verwundert es nicht, dass ihn ein Stoff sogar zu einem Remake inspirierte, das leider nie kam.

Quentin Tarantino und Arnold Schwarzenegger haben über ein Westworld-Remake nachgedacht

Wie Far Out weiterhin ausführt, ergab sich für Arnold Schwarzenegger tatsächlich die Gelegenheit, Anfang der 2000er in einem Remake von Michael Crichtons Westworld mitzuwirken. Im Oktober 2002 verkündete er seine Begeisterung, da er großer Fan des ersten Films sei.

Was die Regie des Films betraf, wurden einige Namen genannt – und einer davon war Quentin Tarantino, der sich mit Westworld an seinem ersten Science-Fiction-Film versucht hätte. Doch es sollte anders kommen.

Arnold Schwarzenegger musste aus dem Projekt aussteigen, da er zwischen 2003 und 2011 als 38. Gouverneur von Kalifornien tätig war. Tarantino wiederum entschied sich gegen Westworld und für Projekte, die er selbst von Beginn an entwickelt hatte.

Letztlich werden wir nicht erfahren, wie ein Westworld-Remake mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle und Quentin Tarantino als Regisseur ausgesehen hätte. Auch wenn das Projekt nie realisiert wurde und es folglich nicht auf die große Leinwand geschafft hat – spannendes Kopfkino bleibt es zumindest.