Das Sommerhaus der Normalos: Diese Paare brechen das Versprechen der RTL-Show

In Das Sommerhaus der Normalos sollen eigentlich Ottonormalverbraucher einziehen. Manche Kandidat:innen haben aber bereits TV-Erfahrung.

In Das Sommerhaus der Normalos haben erstmals Menschen ohne Promi-Status die Chance an der wohl beliebtesten RTL-Reality-Show teilzunehmen. Acht Normalo-Paare zogen in die WG in Bocholt und kämpfen um das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Doch nicht alle Kandidat:innen sind ohne vorherige TV-Erfahrung ins Sommerhaus der Normalos eingezogen. Woher ihr einige der Gesichter kennen könntet, erfahrt ihr hier.

Das Sommerhaus der Normalos: Diese Teilnehmer:innen waren bereits im Fernsehen zu sehen

Eigentlich sollte man denken, dass bei einem Format wie Das Sommerhaus der Normalos Menschen wie du und ich einziehen, die noch nie vor einer Kamera standen. Doch das stimmt so nicht ganz. Einige der Kandidat:innen aus Staffel 1 haben bereits TV-Erfahrung:

Manfred & Andrea

Manfred kennt sich mit dem WG-Leben sehr gut aus. Er war 2018 bei der fast-vergessenen ProSieben-Show Get The F*ck Out Of My House dabei. Dort lebten 100 Menschen auf 116 Quadratmetern. Moderiert wurde die Sendung von Thore Schölermann. Mit Partnerin Andrea war er 2022 bei Mein Mann kann und Paar Love zu sehen.

Marc Preuße

Der frühere Nachhilfelehrer suchte bei First Dates – Ein Tisch für zwei auf Vox bereits seine große Liebe. Dort war er – zum Glück – nicht erfolgreich. Denn kurz darauf lernte er seine jetzige Partnerin Lucia kennen, die bei ihm Nachhilfe nahm.

Mladen Doric

Mladen – auch Maki genannt – stand bereits für Köln 50667 vor der Kamera. Von 2015-2016 spielte er die Rolle eines Café-Mitarbeiters namens Phil. An der Seite seiner Freundin Michelle will er im Sommerhaus der Normalos jetzt richtig durchstarten.

Sandra Czok

Sandra steht als Laiendarstellerin immer wieder vor der Kamera. 2017 gewann sie in der gleichnamigen Sendung den Titel Shopping Queen. Kurz darauf nahm sie an einer Special-Ausgabe teil. Von 2020 bis 2021 schlüpfte sie in die Rolle der Anna Sommer in der RTL2-Soap Krass Schule. Darüber hinaus war sie bei Zwischen Tüll und Tränen und einer Sat.1-Reportage mit Birgit Schrowange zu sehen. Dabei ließ sie sich bei ihrem Junggesellinnenabschied begleiten. Sandras TV-Erfahrung ist bereits so groß, dass sie einen eigenen Wikipedia-Artikel hat.

Das Sommerhaus der Normalos: So kannst du die neue Reality-Show sehen

Jeden Montag gibt es eine neue Folge von Das Sommerhaus der Normalos auf RTL+. Eine lineare Ausstrahlung ist bislang nicht in Planung.