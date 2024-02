Das Startdatum von LOL Staffel 5 steht fest – und Fans von Bullys Amazon-Hit bekommen 2024 noch ein Special!

Die 5. Staffel von LOL steht in den Startlöchern. Jetzt hat Amazon Prime Video endlich den konkreten Termin für die Veröffentlichung der neuen Folgen enthüllt. Lange müssen wir nicht mehr warten.

Der Amazon-Überflieger LOL: Last One Laughing geht in die fünfte Runde. Das steht schon seit einer ganzen Weile fest. Was wir bisher allerdings nicht wussten, war das Startdatum der neuen Folgen. In einer Pressemitteilung hat der Streaming-Dienst nun verraten, wann mit der Rückkehr der Bully-Show zu rechnen ist. Außerdem bekommen Fans dieses Jahr noch eine Special-Ausgabe.

Amazon Prime Video enthüllt den Start von LOL Staffel 5 mit Otto Waalkes und Elyas M'Barek

Die 5. Staffel von LOL startet am 28. März 2024 bei Amazon Prime Video. Einmal mehr erwarten uns sechs Episoden, in denen deutsche Promis und Comedy-Stars versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer lacht, der fliegt raus. Wer sich zusammenreißen kann, hat eine Chance auf den Gewinn am Ende der Staffel.

Unklar ist, wie genau die einzelnen Episoden veröffentlicht werden. Zuletzt kamen die LOL-Episoden immer im Doppelpack und im Wochentakt. Das würde bedeuten, dass die 5. Staffel von LOL am 28. März 2024 mit Folge 1 und 2 startet. Am 4. April 2024 gibt es Folge 3 und 4. Und am 11. April 2024 bilden Folge 5 und 6 das Schlusslicht.

Amazon Der Cast von LOL Staffel 5

Michael "Bully" Herbig fungiert einmal mehr als Gastgeber und achtet darauf, dass keine:r der Kandidat:innen heimlich schmunzelt. In der 5. Staffel von LOL treten folgende Persönlichkeiten gegeneinander an:



Alle Teilnehmer:innen von LOL Staffel 5:

LOL Staffel 6 steht noch nicht fest, doch das nächste Special erscheint noch dieses Jahr bei Amazon Prime

Nach der 5. Staffel von LOL ist lange nicht Schluss. Ob die Serie um eine 6. Staffel verlängert wird, steht zwar noch nicht fest. Dafür dürfen sich Fans des Comedy-Formats auf ein weiteres Special freuen. Nach dem XMAS-Special im Dezember erwartet uns im Oktober ein Halloween-Special, das mit einigen schaurigen Gag-Einlagen aufwartet.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu LOL Staffel 5 auf einen Blick

Das Motto der Sonderausgabe lautet: "Erschrecken erlaubt – lachen nicht!" Bevor wir uns erstmals in dieses gruselige LOL-Territorium vorwagen, erhalten wir eine weitere klassische Staffel. In rund einem Monat feiert die fünfte Ausgabe von LOL: Last One Laughing bei Amazon Prime Video ihre Streaming-Premiere.

