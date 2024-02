Amazons LOL schickt Otto gegen Elyas M'Barek ins Duell: Alle Infos zu Staffel 5 wie Stars und Start

Die 5. Staffel von Amazons Comedy-Serie LOL kommt zu Ostern 2024. Hier erfahrt ihr die wichtigsten bekannten Infos, darunter alle teilnehmenden Stars.

Wie gewohnt wird es auch dieses Jahr eine neue Staffel von Amazons Comedy-Hit LOL: Last One Laughing geben. Bis dahin erfahrt ihr bei uns alle wichtigen Infos zur 5. Staffel, in der wieder einmal nicht gelacht werden darf. Dieser Artikel wird regelmäßig mit neuen Infos erweitert und aktualisiert.

LOL Staffel 5-Besetzung: Das sind alle Teilnehmer:innen der neuen Folgen

Neben Michael "Bully" Herbig, der erneut als Moderator und Spielleiter durch die 5. Staffel des Amazon-Hits führt, besteht die Besetzung der neuen Folgen aus diesen Stars:

Amazon Die Besetzung von LOL Staffel 5

LOL Staffel 5-Start: Wann kommen die neuen Folgen zu Amazon Prime?

Die neue LOL-Staffel wird an Ostern 2024 ins Prime-Abo kommen. Ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt.

LOL Staffel 5-Trailer: Gibt es schon eine Vorschau?

Bis jetzt wurde noch kein Trailer zur 5. Staffel LOL: Last One Laughing veröffentlicht.

