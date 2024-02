"Davon habe ich mich nie erholt": Sylvester Stallone verrät Fehler bei Expendables, den er bis heute bereut

Beim Dreh zum ersten Expendables-Film hat Sylvester Stallone einen Stunt zu exzessiv durchgezogen und eine drastische Verletzung erlitten. Jetzt sprach er darüber, dass er sich bis heute nicht vollständig davon erholen konnte.

Als eine der größten Action-Legenden der Filmgeschichte macht Sylvester Stallone auch im höheren Alter noch viel dafür, um diesen Status zu behalten. Beim Dreh zu The Expendables, für den er neben der Hauptrolle auch Regie führte, hat er es aber übertrieben. Jetzt hat Sly davon erzählt, was er dadurch bis heute für Folgeschäden davon getragen hat.

The Expendables-Verletzung belastet Sylvester Stallone bis heute

Laut Deadline sprach der Star in einer Folge der 2. Staffel seiner Reality-Show The Family Stallone über eine drastische Verletzung, die er sich damals bei den Dreharbeiten zum ersten The Expendables-Teil (2010) zugezogen hat. Bei dem Stunt wird er von Steve Austin in einer Kampfszene gegen die Wand geschleudert. Sly ließ die Szene als Regisseur aber nicht nur einmal, sondern häufiger filmen.

Die Folgen waren eine Schulterluxation (Auskugelung des Oberarmkopfes) und ein Bruch im Nacken. Stallone musste sich daher sieben Operationen unterziehen, doch die körperlichen Schäden spürt er bis heute:

Ich habe mich nie davon erholt. Nach diesem Film war es physisch nie mehr dasselbe. Deshalb warne ich die Leute: 'Mach nie deine eigenen Stunts.'

Zumindest in Bezug auf die Expendables-Reihe muss Stallone wohl nicht mehr seine Gesundheit riskieren. Der vierte Teil von 2023 floppte an den Kinokassen, was das Ende der Action-Reihe bedeuten könnte.

Wo und wie kann man Sylvester Stallones Reality-Show schauen?

The Stallone Family streamt in Deutschland bei Paramount+ * im Abo. Die 1. Staffel ist komplett verfügbar. Staffel 2 wird Stück für Stück veröffentlicht. Gerade sind die ersten beiden Folgen als Stream veröffentlicht.

