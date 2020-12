DC-Bösewicht zerhackt Menschen: Snyder-Cut wird härter als alter Justice League

Zack Snyder hat wieder über seine neue Version von Justice League gesprochen. Der Regisseur ist fest davon überzeugt, dass der kommende Snyder-Cut ein höheres R-Rating kriegt.

Mitte 2021 dürfen sich DC-Fans auf das wohl größte Highlight des Jahres freuen. Dann soll der langersehnte Snyder-Cut von Justice League bei Warners Streamingdienst HBO Max veröffentlicht werden. Die neue Schnittfassung des Blockbusters verspricht ein ganz neues Erlebnis, an dem Zack Snyder zurzeit auf Hochtouren arbeitet.

Neben der aufwendigen Postproduktion für den neuen Schnitt und die Fertigstellung der Effekte durfte der Regisseur auch komplett neue Szenen drehen. So wie es aussieht, wird sich die neue Version des DC-Films auch auf die Altersfreigabe niederschlagen.

Schaut hier einen Clip aus dem Snyder-Cut!

Justice League - Snyder Cut - Black Superman-Clip

Zack Snyder ist fest von einem R-Rating für den neuen Justice League überzeugt

Mit Entertainment Weekly hat der Regisseur jetzt wieder über seinen Snyder-Cut gesprochen. Dabei ist er sich schon jetzt sicher, dass die neue Version von Justice League das härtere R-Rating in den USA bekommen wird:

Hier ist eine Information, die niemand kennt: Der Film ist verrückt und so episch und wird wahrscheinlich mit einem R-Rating bewertet - in dieser Angelegenheit bin ich mir über ein R-Rating sicher. Wir haben noch nichts von der MPAA gehört, aber das ist mein Bauchgefühl.

Als er danach gefragt wurde, was den Snyder-Cut härter machen würde, sprach Snyder über einen höheren Gebrauch von Schimpfwörtern, aber auch von mehr Gewalt durch den Bösewicht Steppenwolf:

Es gibt eine Szene, in der Batman eine F-Bombe raushaut. Cyborg ist nicht sehr glücklich darüber, was in seinem Leben vor sich geht, bevor er die Justice League trifft, und er neigt dazu, seine Meinung zu sagen. Und Steppenwolf hackt ständig nur Leute in zwei Hälften. Also [wäre die höhere Altersfreigabe auf] Gewalt und Obszönität zurückzuführen, wahrscheinlich beides.

Bekanntermaßen sind die Prüfbehörden in den USA deutlich strenger als bei uns, was den Umgang mit Schimpfwörtern angeht. Die höhere Gewalt von einem offenbar dauermetzelnden Steppenwolf könnte aber auch in Deutschland dazu führen, dass Justice League von der bisherigen FSK 12-Freigabe auf FSK 16 hochgestuft wird.

Zack Snyder will den neuen Justice League auch ins Kino bringen

Im Gespräch mit Entertainment Weekly sagt der Regisseur, dass er seinen Snyder-Cut am liebsten auf die große Leinwand bringen möchte. Auch wenn die neue Fassung des DC-Films bisher nur einen sicheren Start als Stream hat, diskutieren der Regisseur und Warner anscheinend gerade auch Möglichkeiten für eine Veröffentlichung in Kinos:

Ich bin ein großer Fan und ein großer Befürworter des Kinoerlebnisses, und wir sprechen bereits darüber, dass die Justice League gleichzeitig mit HBO Max ins Kino kommt. Seltsamerweise ist es das Gegenteil [des Trends].

Im Video nehmen wir die Zukunft von DC genauer unter die Lupe

The Batman und die Zukunft vom DC im Ranking | Von Snydercut bis Wonder Woman

Mit dem Trend meint Zack Snyder die jüngste Ankündigung von Warner, 2021 alle eigenen Filme wie Matrix 4 und Godzilla vs. Kong im Kino und direkt bei HBO Max als Stream zu veröffentlichen. Trotz dieser Entwicklung will der Regisseur weiterhin auf die große Leinwand setzen und bemüht sich gerade wohl darum, dass die neue Fassung von Justice League auch dort zu sehen sein wird.

Wann und wie der Snyder-Cut des DC-Films in Deutschland zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen. Henry Cavills legendärer Schnurrbart kommt natürlich auch nicht zu kurz.



Fandet ihr die Kinofassung von Justice League zu lasch oder ist euch mehr Härte egal?