DC-Ereignis des Jahres: Hilfe, der Snyder-Cut kommt schon im März - aber nicht für mich

Das offzielle Datum für den Snyder-Cut steht endlich fest. Mir bringt das aber nichts. In Deutschland kann ich mein persönliches DC-Highlight 2021 nicht schauen und das macht mich leicht wahnsinnig.

Als letztes Jahr offiziell verkündet wurde, dass der Snyder-Cut von Justice League wirklich noch erscheint, war auch ich komplett aus dem Häuschen. Als Fan von Zack Snyder, der sich die Kinofassung von Justice League nur unter Zwang nochmal anschaut, kann ich es kaum erwarten, endlich die ultimative Vision des DC-Blockbusters zu erleben.

Jetzt hat der Regisseur auf Twitter selbst enthüllt, wann der legendäre Snyder-Cut in den USA beim Streamingdienst HBO Max erscheint. Auch ich würde am liebsten jubeln, aber in Deutschland bleibt mir wohl nichts übrig, als in die Röhre zu gucken!

Der neue Justice League wird schon im März veröffentlicht

Auf Twitter hat Zack Snyder mit einem Post jetzt offiziell angekündigt, dass sein Cut in den USA am 18. März 2021 als Stream zu HBO Max kommt:

Auch 3 neue Poster sind zum Snyder-Cut veröffentlicht worden:

© Warner Bros. © Warner Bros. © Warner Bros.

Die neue Schnittfassung von Justice League ist für mich nichts weniger als das DC-Ereignis dieses Jahres. Endlich durfte Zack Snyder sein bereits gedrehtes Material nochmal bearbeiten und sogar einige neue Szenen drehen, um doch noch den Film zu erschaffen, der ihm vor Jahren so am Herzen lag.

Mehr zur tragischen Geschichte: Eine Chronologie des Scheiterns von Justice League

Wenn sich Menschen mit einem HBO Max-Abo also bald in die rund 4-stündige Wiedergeburt des DC-Films stürzen dürfen, kann ich dagegen einfach ausgedrückt die Wand anschauen.

Zur Veröffentlichung des Snyder-Cuts in Deutschland gibt es keine Infos

Das große Problem bei dieser eigentlich so tollen Nachricht ist nämlich weiterhin: Den Warner-Streamingdienst HBO Max gibt es in Deutschland nicht. Aufgrund der Rechtelage kommen Filme und Serien davon bei uns meistens zu Sky, doch 2021 verfolgt Warner eine ganz neue US-Strategie. Alle Kinofilme des Studios erscheinen parallel im Kino und als Stream.

Dazu zählt auch der Snyder-Cut von HBO Max, der jetzt erstmal nur als Stream für den 18. März 2021 angekündigt wurde. Ob Menschen in den USA aufgrund der Corona-Pandemie dann ins Kino gehen können oder wollen, ist zurzeit noch unklar. In Deutschland bleibt mir aber gar keine der beiden Möglichkeiten. Bei uns werde ich im März auf offene Kinos und HBO Max weiter verzichten müssen.

Und der Streamingdienst ist keine rein amerikanische Angelegenheit. Auf Twitter wurde auch eine Liste veröffentlicht, in welchen Ländern der neue Justice League direkt am 18. März 2021 bei HBO Max erscheint:

Dazu gehören zum Beispiel auch deutsche Nachbarländer wie Polen und Tschechien. Der Snyder-Cut, mein DC-Highlight des Jahres, ist nur ein paar Autostunden von mir entfernt und trotzdem so schwer erreichbar!

Ein bisschen wahnsinnig macht es mich im Jahr 2021 schon, dass ich eine Handvoll Streamingdienste abonniert habe und mich im Lockdown kreuz und quer durch die vollen Watchlisten schaue. Wenn dann aber ein so lange erwartetes Ereignis wie der Snyder-Cut nirgendwo (legal!) für mich streambar ist, muss ich wahrscheinlich in die Röhre gucken.

Ich kann nur hoffen, dass sich hierzulande noch ein Streamingdienst wie Sky erbarmt, um den Synder-Cut auch zeitnah bei uns zu veröffentlichen. Dass die neue Fassung des DC-Blockbusters in Deutschland vielleicht erst Monate später als 4K-Disc oder Blu-ray erscheinen könnte, will ich mir lieber gar nicht erst vorstellen.

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen.