DC-Ereignis des Jahres: Vorsicht, der Snyder-Cut dürfte viele schrecklich frustrieren

Der Snyder-Cut von Justice League ist das DC-Ereignis 2021. Der gigantische Hype ist aber nur eins von mehreren Problemen, durch die der Film viele Fans enttäuschen oder frustrieren dürfte.

Der gewaltigste DC-Film des Jahres steht vor der Tür. Am 18. März 2021 wird der langersehnte Snyder-Cut von Justice League endlich erscheinen - und soll gleichzeitig weltweit veröffentlicht werden. Die ultimative Schnittfassung des Blockbusters ist über die letzten Jahre praktisch zum Heiligtum geworden - und genau deswegen dürfte das 4-Stunden-Epos von Zack Snyder viele DC-Fans extrem enttäuschen.

3 Aspekte sind jetzt schon große Probleme des Snyder-Cuts:

Der Regisseur hat seinen Film bis oben hin vollgestopft, was zum DC-Overkill ohne Zukunft führen kann.

führen kann. Der Snyder-Cut von Justice League wird mit einem massiven Cliffhanger enden.

enden. Der gigantische Hype rund um das DC-Ereignis kann realistisch kaum erfüllt werden.

Selbst 4 Stunden wirken knapp für Zack Snyders Justice League-Ambitionen

In einem aktuellen Screen Rant-Artikel wird zusammengefasst, wie stark Zack Snyder seine persönliche XXL-Version von Justice League vollgepackt hat. Nachdem Warner Bros. dem Regisseur die Möglichkeit geboten hat, den Snyder-Cut doch noch zu realisieren, hat das Studio gleichzeitig von einer Art erzählerischer Sackgasse ohne Zukunft im aktuellen DC-Filmuniversum gesprochen.

Schaut hier den aktuellsten Trailer zum neuen Justice League!

Zack Snyder's Justice League - Trailer 3 (English) HD

Die bisherigen Infos zum Snyder-Cut zeichnen dagegen ein komplett anderes Bild. Neben dem Kern-Team des Blockbusters aus Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash und Cyborg wird der Regisseur auch brandneue Charaktere und andere Elemente aus dem DC-Universum miteinbringen.

So soll der neue Justice League Figuren wie den kurz in der Kinofassung angeschnittenen Deathstroke genauso zeigen wie den überraschend enthüllten DC-Helden Martian Manhunter.

Die apokalyptische Knightmare-Sequenz aus Batman v Superman wird ebenso wieder eine Rolle spielen und wie wir schon wissen, wird hier auch Jared Letos Joker aus Suicide Squad nochmal auftauchen. Im Trailer ist außerdem kurz das sogenannte Apokolips zu sehen, die Heimat der dunklen Götter im DC-Universum rund um Anführer Darkseid.

Schaut hier einen Clip aus dem Snyder-Cut!

Zack Snyder's Justice League - Clip Wonder Woman (English) HD

Wie Zack Snyder all diese Figuren und Erzählstränge in seinem 4-Stunden-Blockbuster unterbringen will, ohne Fans neugierig auf viele Dinge zurückzulassen, die sowieso keine Zukunft haben, ist jetzt schon ein großes Problem des Snyder-Cuts.

Auf dem dramatischen Höhepunkt wird der Snyder-Cut einfach enden

Auch das Finale der neuen Justice League-Fassung dürfte viele ratlos bis enttäuscht zurücklassen. Der große Schurke Darkseid, so etwas wie Marvels Thanos im DC-Universum, wird wohl erst am Ende des Films seinen größten Auftritt haben - und dann läuft schon der Abspann.

Wie Zack Snyder im Rahmen des IGN Fan Fest verraten hat, wird sein Cut mit einem massiven Cliffhanger enden. Dazu erklärt er:

Also, es sollten zwei weitere Filme sein. Es deutet logischerweise auf eine potenzielle andere Welt hin. Ich wollte schon mal die Samen pflanzen, die in späteren Filmen erblühen sollten. Das ist da drin, aber was die Geschichten angeht, die kommen würden - falls das jemals passiert, was nicht so aussieht - denke ich, können wir nur spekulieren und eine Weile darüber diskutieren.

Der astronomische Hype zum Snyder-Cut kann an der Realität fast nur scheitern

Das größte Problem des Snyder-Cut-Films kann am Ende jedoch sein, dass es ihn jetzt bald tatsächlich zu sehen gibt. Das klingt seltsam, denn endlich bekommen DC-Fans genau das, wofür sie seit Jahren so stark gekämpft haben.

Schaut hier noch Yves' Video mit seiner Erwartung für den Snyder-Cut!

Der Snyder Cut von Justice League - Meine Gedanken zum DCEU und dem zweiten Versuch des Films

Dadurch ist die alternative Schnittfassung von Justice League zum Fan-Heiligtum geworden, bevor jemand den Film überhaupt sehen konnte. Dass dahinter ein Werk steckt, das wie jeder andere Film viele Schwächen und Fehler haben kann und gegen einen absurden Hype ankommen muss, wird leicht vergessen.

Vielleicht ist der Snyder-Cut am Ende mehr siegreich strahlendes Symbol einer ganzen Bewegung als ein wirklich guter Film.

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen.



Glaubt ihr, der Snyder-Cut kann DC-Fans auch massiv enttäuschen oder verärgern?