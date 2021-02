Justice League-Bild zeigt Joker als Horror-Jesus: Ach, dafür sind die 70 Millionen Dollar draufgegangen

4-Stunden Justice League und erinnern werden wir uns an den Joker als Horror-Jesus im Arztkittel. Es gibt ein neues Bild vom Snyder-Cut. Ihr werdet es so schnell nicht vergessen.

Jeder DC-Film kriegt den Joker, den er verdient. Zack Snyder's Justice League verdient offenbar einen Joker als Horror-Jesus mit Dornenkrone und vergilbtem Kittel. Und wenn ihr angesichts des nutzlos um den Jared Leto-Hals hängenden Mundschutzes auch aggressiv werdet, heißt das nur, dass ihr die Hygiene-Regel gut verinnerlicht habt.

70 Millionen Dollar für diese Joker-Statue in Justice League

Es ist ein Prachtstück von einem Bild. Es bereichert diese an Bildern aus dem Snyder-Cut gewiss nicht arme Welt deutlich. Viele fragten sich, was der Regisseur wohl mit den angeblich bis zu 70 Millionen US-Dollar anstellte, die ihm für Nachdrehs zur Verfügung standen.

Nun ja, wenn jede Sekunde der wohl knapp 4 Minuten neuen Materials so aufwendig und detailliert gestaltet wurde wie eine gotische Statue, läppert sich das natürlich.

Snyder-Cut von Justice League: Jared Letos Joker in aller Pracht

© DC/Zack Snyder Jared Letos heiliger Joker in Justice League

Leto, der in dem alten Justice League nur für einen Augenblinzel-Auftritt dabei war, ist einer von mehreren Stars, die für Nachdrehs zurückkehrten. Für Leto, der als Joker regelmäßig durchdrehte, war es ein Rehabilitationschance. Snyder stellt seine Version größtenteils aus bereits gefertigten, aber nicht verwendeten Szene zusammen. Der Joker scheint eins seiner Herzensprojekte zu sein.

Der aktuelle Trailer zum Snyder-Cut von Justice League

Zack Snyder's Justice League - Official Trailer (English) HD

Vermutlich kriegt der Clown Prince of Crime vor dem Snyder-Cut gerade etwas zu viel Aufmerksamkeit, aber wir können uns die neuen Justice League-Bilder ja nicht backen. Ray Fisher zum Beispiel wirkt in der Promo-Phase ob seiner von Snyder angedeuteten dominanten Rolle in der Version noch seltsam unterrepräsentiert.

Seit kurzem ist sicher, dass der Snyder-Cut auch deutschen Fans pünktlich zur Verfügung stehen wird: Am 18. März.

Podcast für DC-Fans: Was erwartet uns im Snyder-Cut von Justice League?

Der sogenannte Snyder-Cut des DC-Blockbusters Justice League war erst ein Traum, dann ein Meme und schließlich Realität. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen wir über Zack Snyders neue Schnittfassung.

Warum kämpften Fans für diese Fassung? Was erwartet uns in der neuen Version des Superhelden-Abenteuers mit Batman, Wonder Woman und Superman? Im Podcast diskutieren wir diese Fragen. Henry Cavills legendärer Schnurrbart kommt natürlich auch nicht zu kurz.



Was haltet ihr von dem neuen Joker-Bild?