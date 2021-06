DC-Highlight: Der bombastische neue Suicide Squad 2-Trailer lässt euch den schrecklichen 1. Teil vergessen

Zum kommenden DC-Film The Suicide Squad ist nochmal ein neuer Trailer erschienen. Der setzt wieder auf krachendes Spektakel und bietet noch mehr Infos zu dem abgefahrenen neuen Team.

Vor Guardians of the Galaxy 3, der erst 2023 erscheinen wird, hat James Gunn einen Ausflug zu DC unternommen. Für die Comicfilm-Konkurrenz hat der Regisseur einen neuen Suicide Squad-Film gedreht, der als Reboot für den künstlerisch misslungenen, bei vielen Fans durchgefallenen Erstling von David Ayer gedacht ist.

Nach ersten Vorschau-Videos ist jetzt nochmal ein neuer langer Trailer zu The Suicide Squad erschienen. Der setzt wieder auf viel krachendes Spektakel und nimmt sich nochmal Zeit, um viele der neuen Team-Mitglieder:innen genauer vorzustellen.

Neuer The Suicide Squad-Trailer entfesselt wahnwitzige Action

Die neue Vorschau zu Suicide Squad 2 stellt die geheime Mission für das schräge Antiheld:innen-Team vor und streut immer wieder ordentlich Action ein. Daneben erfahren wir auch mehr Infos zu den einzelnen Figuren.

Schaut hier den neuen Trailer zu The Suicide Squad auf Deutsch:

The Suicide Squad - Trailer (Deutsch) HD

Der Trailer verrät zum Beispiel, dass der von Idris Elba gespielte Bloodsport Superman mit einer Kryptonit-Kugel angeschossen und in die Notaufnahme geschickt hat. In einer der witzigsten Szenen rätseln alle darüber, was für ein Wesen das Wiesel eigentlich ist. Dass die Kreatur 27 Kinder getötet haben soll, macht die schräge Figur nicht gerade sympathischer.

Noch ein Highlight ist außerdem wieder King Shark, der von Sylvester Stallone gesprochen wird und im neuen Trailer leider viel zu wenig Zeit bekommt. Seine Beschreibung eines Vogels direkt vor ihm am Ende des Trailers ist trotzdem wieder grandios komisch.

Podcast für DC-Fans: Vor The Suicide Squad ist der lang ersehnte Snyder-Cut jetzt da

In Deutschland startet James Gunns The Suicide Squad dann amim Kino.

Die Justice League erstrahlt im neuen Gewand im sogenannten Snyder-Cut. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland.

In dieser Folge von Streamgestöber beantworten Jenny, Matthias und ich die Frage, ob sich der 4-stündige Film lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den Superheldenfilm? All das und mehr erfahrt ihr im Podcast.