DC-Kracher vor dem Abgrund: The Flash-Star äußert sich erstmals öffentlich zu Vorwürfen

Ezra Miller hat durch tätliches Verhalten eine The Flash-Krise ausgelöst. Jetzt hat sich der DC-Star entschuldigt und eine Behandlung angekündigt.

Der 200 Millionen Dollar schwere DC-Blockbuster The Flash steht vor dem Abgrund. Und das vor allem durch das Verhalten von Star Ezra Miller. Miller wurde bereits zweimal wegen gewalttätigem Verhalten verhaftet und kürzlich aufgrund von Diebstahl angeklagt. Nun hat der Star zum ersten Mal öffentlich zum Verhalten Stellung genommen und sich entschuldigt.

DC-Chaos: The Flash-Star Ezra Miller sucht sich Hilfe

In einem an Variety vermittelten Statement erklärte Miller:

Ich habe kürzlich eine schwere Krise durchgemacht. Ich verstehe jetzt, dass ich unter komplexen psychischen Problemen leide und habe meine Behandlung begonnen. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich durch mein Verhalten alarmiert oder aufgebracht habe. Ich werde mich der Aufgabe verschreiben, zu einem gesunden, sicheren und produktiven Punkt meines Lebens zurückzufinden.

Miller hatte bisher zu den Vorwürfen geschwiegen, aber auch DC-Produzent Warner schreckte bisher offenbar vor tiefgreifenden Maßnahmen gegen den Star zurück. The Flash gilt als Schlüsselprojekt für die Zukunft des Superhelden-Universums. Dennoch schien für den DC-Kracher zuletzt der absolute Extremfall möglich.

Wann kommt The Flash mit Ezra Miller ins Kino?

The Flash soll am 22. Juni 2023 im Kino anlaufen. Ob es dabei bleibt, ist allerdings schwer abzuschätzen. Es scheint in dem knappen Jahr bis dahin viel passieren zu müssen, damit die Veröffentlichung nicht nur erfolgreich, sondern überhaupt möglich wird.

Das Batgirl-Desaster ist das Ende des Goldenen Streaming-Zeitalters

Den 90 Millionen US-Dollar teuren Batgirl-Film mit Leslie Grace, Michael Keaton und Brendan Fraser werden wir vermutlich niemals sehen. Das ist schade für alle DC-Fans. Dahinter steckt aber noch eine deutlich größere Entwicklung.

Batgirl hätte ein Triumph für den Streaming-Dienst HBO Max werden können. Nun steht der Film jedoch am Ende einer Entwicklung, die sich seit Jahren ankündigt: Das Goldene Streaming-Zeitalter, das wir in der vergangenen Dekade erlebt haben, ist vorbei. Im Podcast sprechen wir über die Auswirkungen und Folgen.

