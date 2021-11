DC statt Marvel: Vor Thor hat Natalie Portman einen der teuersten Superheldenfilme überhaupt abgelehnt

Natalie Portman gehört als Jane Foster zum Marvel-Universum, doch die Oscar-Preisträgerin hatte gute Chancen, eine ikonische DC-Rolle zu spielen – und das zweimal.

Natalie Portman könnte in Thor 4: Love and Thunder ihren bis dato bedeutendsten Auftritt im Marvel Cinematic Universe bekommen. Dabei wurde sie mehrfach mit Superhelden-Verfilmungen von DC in Verbindung gebracht. Die Oscarpreisträgerin war nämlich ganz nah dran, eine der berühmtesten DC-Figuren zu spielen. Am Ende obsiegte allerdings Marvel.

Natalie Portman bei DC Teil 1: Einer der teuersten Superhelden-Filme

Bei dem ersten Film handelt es sich um einen der teuersten Superhelden-Filme der Hollywood-Geschichte. Dessen Budget würde heute, angepasst an die Inflationsrate, zwischen 360 und 400 Millionen Dollar umfassen: gemeint ist Superman Returns (2006).

Laut einer Meldung von Moviehole aus dem Jahr 2010 wollte das Studio Warner Bros. Natalie Portman für die Rolle von Lois Lane in dem DC-Blockbuster von Regisseur Bryan Singer (X-Men) besetzen.

Portman war zu diesem Zeitpunkt bereits sehr gefragt in Hollywood. Als Padme spielte sie in der Prequel-Trilogie von Star Wars mit und für Hautnah erhielt sie 2005 ihre erste Oscar-Nominierung. DieGründe sind nicht bekannt, aber die Entscheidung stellte sich im Nachhinein als richtig heraus, zumindest für Portman.

Kate Bosworth wurde zu Lois Lane in der Hommage an die Superman-Filme mit Christopher Reeves. Zwar spielte das Strumpfhosen-Spektakel weltweit fast 400 Millionen Dollar ein und kam bei der Kritik vergleichsweise gut an. Warner war von dem Ergebnis wegen des hohen Budgets jedoch enttäuscht. Das Sequel wurde abgesagt. Stattdessen dachte man wenig später über einen richtigen Neustart der Superman-Filme nach...

Natalie Portman bei DC Teil 2: Der Superman-Reboot mit einer Bedingung

... und auch hier fiel Natalie Portmans Name. Wir schreiben das Jahr 2010. Christopher Nolans Reboot der Batman-Filme läuft seit The Dark Knight blendend. Wie wäre es mit einem vergleichbar düsteren Neuanfang für Superman? Nolan wurde dafür als Produzent angeheuert. Nun suchte man nach einem Regisseur.

Auf der Wunschliste für die Regie des neuen Superman-Films standen im September 2010 Tony Scott (Mann unter Feuer), Matt Reeves (Cloverfield), Duncan Jones (Moon), Zack Snyder (Watchmen) und Jonathan Liebesman (The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning). (via Slashfilm )

Und dann kam Darren Aronofsky (The Wrestler) hinzu. Wie Moviehole damals meldete, war Aronofsky lose in Gesprächen für den Job und hatte wohl eine recht konkrete Idee für die Besetzung: Natalie Portman als Lois Lane. Mit der Schauspielerin hatte er gerade Black Swan gedreht. Ein Jahr später sollte ihr der Ballerina-Thriller ihren ersten Oscar bescheren.

Zu Darren Aronofskys düsterem Superman-Reboot kam es aber nie. Am Ende bekam Zack Snyder den Job und in Man of Steel wurde Lois Lane von Amy Adams verkörpert. Natalie Portman jedoch hatte bereits die Marvel-Rolle Jane Foster an Land gezogen und feierte ihren ersten Marvel-Cinematic-Universe-Auftritt 2011 in Thor.

Für die Schauspielerin waren die MCU-Auftritte jedoch keine reine Erfolgsgeschichte, sondern einer der größten Marvel-Fehlschläge – so massiv wurden ihre Talente verschwendet. Hoffen wir also, dass die Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe in Thor 4 glücklicher verläuft.

